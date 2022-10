Influencerica se požalila da radi težak posao, a pratitelji joj poručili: "Nemaš pojma o životu..."

Zahvaljujući svojim savjetima o šminkanju i ljepoti, Mikayla Nogueira iz Bostona u dobi od 24 godine već zarađuje milijune; a online ju prati nevjerojatnih 13.5 milijuna fanova, što ju čini jednom od najpopularnijih kreatorica online sadržaja. Samo joj TikTok objave donose pravo bogatstvo, no influencerica ipak često ističe da njezin posao nikako nije lagan; te da ga mnogi ne bi mogli raditi ni jedan dan...

- Na svijetu postoji samo nekoliko ljudi koji ovako nešto mogu raditi - napisala je nedavno na Instagramu vlasnica make up brenda Mikayla J Makeup, no video je za nekoliko sati uklonila. prenosi Daily Mail.

"Tek sam sad završila s poslom, a već je 17:19 h...", požalila se.

- Dnevno snimam pet do šest sati i napravim tri do četiri videa, nakon čega još nekoliko sati provedem uređujući taj sadržaj. Onda još moram raditi na svojim drugim profilima na društvenim mrežama, pa sastanci... Nije to za svakoga - rekla je influencerica čiji je video odmah naišao na prilično oštre reakcije.

"Pokušajte biti influencer samo na jedan dan...", poručila je Nogueira pratiteljima.

"Voljela bih biti influencerica na jedan dan, Mikayla", napisala je jedna korisnica. "Jer dok ti sjediš u svojoj kući od milijun dolara i pričaš ljudima ono za što ti razni brendovi plaćaju da im kažeš, ja od 5 do 21 sat radim dva posla samo da si mogu priuštiti stanarinu i namirnice..."

- Ti za tjedan dana zaradiš ono što ja zaradim za godinu - izračunala je druga.

- Svaki influencer koji kaže da mu je posao težak ili laže ili je jednostavno lijen - komentirala je njen post manekenka Wisdom Kaye, dodavši:

"Mogu se buditi kad god žele, raditi koliko žele, dolaziti i odlaziti kad žele, nemaju šefa, radno vrijeme ni suradnike, a imaju neograničeni godišnji odmor koji s nikim ne trebaju uskladiti - dodala je.

"Svatko tko kaže da je taj posao težak, vjerojatno nema blage veze o životu", kratko je zaključila jedna korisnica s kojom se složila većina.

