KORISNI SAVJETI

Sušenje rublja zimi je noćna mora: Ovo su najveće greške koje radite, a uništavaju vam i odjeću i dom

Bijela odjeća, pranje
Getty Images
VL
Autor
Večernji.hr
17.12.2025.
u 09:00

Za hitne slučajeve, kada vam je jedan komad odjeće hitno potreban, možete primijeniti "burrito metodu": položite vlažan komad na suhi ručnik, čvrsto ih zajedno zarolajte i pritisnite kako bi ručnik upio višak vlage

Zimsko sušenje rublja u zatvorenom prostoru mnogima predstavlja nepremostiv izazov koji često završava s vlažnom odjećom neugodnog mirisa. Glavni krivac za to je vlaga zarobljena u loše ventiliranim prostorijama, što stvara savršeno okruženje za razvoj plijesni i bakterija. Prvi i najvažniji korak, koji mnogi preskaču, događa se još u perilici rublja. Prije nego što rublje uopće izvadite, obavezno uključite dodatni ciklus centrifuge. Ovaj jednostavan potez mehanički će ukloniti značajan višak vode iz tkanine i drastično skratiti vrijeme potrebno za sušenje, čime postavljate temelje za uspjeh cijelog procesa.

Jedna od najvećih i najštetnijih zabluda jest da je sušenje odjeće izravno na radijatorima najbrže rješenje. Iako se čini logičnim, ova metoda ne samo da blokira širenje topline u prostoriji, već i naglo ispušta velike količine vodene pare u zrak, stvarajući kondenzaciju i idealne uvjete za buđ. Umjesto toga, stalak za sušenje pozicionirajte u blizini izvora topline, ali na sigurnoj udaljenosti. Najbolji izbor su manje prostorije koje se brže zagrijavaju, poput radne sobe ili hodnika, dok dnevne i spavaće sobe treba izbjegavati. Također, prije vješanja svaki komad odjeće dobro protresite kako biste smanjili nabore i omogućili brže sušenje.

Ključ uspješnog sušenja leži u cirkulaciji zraka. Stagnirajući, vlažan zrak najveći je neprijatelj jer sprječava isparavanje vode iz odjeće. Zbog toga je ključno razbiti još jedan mit – onaj da prozore zimi treba držati zatvorenima kako bi se sačuvala toplina. Upravo suprotno, nužno je redovito i kratkotrajno provjetravanje. Stručnjaci preporučuju takozvano "šok-ventiliranje", tehniku koja podrazumijeva otvaranje prozora na suprotnim stranama stana na svega pet do deset minuta, nekoliko puta dnevno. Time se vlažan zrak u potpunosti zamjenjuje svježim i sušim vanjskim zrakom, bez značajnog hlađenja zidova i prostora.

Ako se želite trajno riješiti problema s vlagom, investicija u odvlaživač zraka predstavlja pravo otkriće. Ovaj uređaj, postavljen ispod ili pokraj stalka s rubljem, aktivno izvlači vlagu iz zraka, dramatično ubrzava sušenje i sprječava sve negativne posljedice poput kondenzacije i plijesni. Prema savjetima stručnjaka s portala The Spruce, odvlaživač može osušiti većinu odjeće preko noći. Kao jeftinija alternativa može poslužiti i običan ventilator usmjeren prema stalku, koji će oponašati blagi povjetarac i osigurati prijeko potrebnu cirkulaciju zraka.

Pravilno raspoređivanje odjeće na stalku jednako je važno kao i ventilacija. Izbjegavajte pretrpavanje i ostavite dovoljno prostora između svakog komada kako bi zrak mogao nesmetano strujati. Košulje i majice najbolje je objesiti na vješalice, što ne samo da ubrzava sušenje, već i smanjuje gužvanje i potrebu za glačanjem. Teške komade poput džempera nikada nemojte vješati jer će se pod težinom vode rastegnuti i izgubiti oblik; umjesto toga, položite ih ravno na stalak ili čisti ručnik. Za hitne slučajeve, kada vam je jedan komad odjeće hitno potreban, možete primijeniti "burrito metodu": položite vlažan komad na suhi ručnik, čvrsto ih zajedno zarolajte i pritisnite kako bi ručnik upio višak vlage. Na kraju, nikada ne ostavljajte mokro rublje da stoji u perilici jer će se neugodan miris razviti unutar samo nekoliko sati.

Ključne riječi
Barkod odjeća roba sušenje

