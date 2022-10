Djevojka tvrdi: 'Moje tijelo je prirodno savršeno i velika opasnost za muškarce na društvenim mrežama'

Veronika Rajek (26) iz Slovačke kaže da ju je njezino tijelo učinilo žrtvom popularne ‘cancel culture’ jer je mnogi korisnici društvenih mreža posramljuju i osuđuju radi njezina izgleda, kako piše Daily Mail.

Influencerica, koja ima dva milijuna pratitelja na Instagramu @veronikarajek, inzistira na tome da svoju platformu koristi za širenje pozitivnosti izgleda tijela, ali ljudi smatraju da je ona privilegirana i neprestano je pokušavaju maknuti s društvenih mreža.

“Moje tijelo se smatra opasnošću na društvenim mrežama i stalno me otkazuju jer ne radim apsolutno ništa osim što dijelim fotografije svog tijela”, rekla je Veronika. “Ovih dana na internetu vidite mnogo žena s prekomjernom tjelesnom težinom ili čak pretilih koje govore o pozitivnosti tijela, ali kada lijepa, visoka žena želi biti sretna u vlastitoj koži, ljudi me žele napasti i nazvati me privilegiranom.”

“Jednostavno su ljubomorni na moje prirodno fit tijelo. Neki ljudi čak prijavljuju moj Instagram račun jer ih vrijeđa moj vitki izgled, a ja zbog toga gubim novac i posao. Ne dijelim ništa X-rated ili kontroverzno, samo želim pokazati sebe i svoje tijelo”, objasnila je.

Manekenka je jednom čak platila 650 kuna za pregled dojki kako bi svojim pratiteljima dokazala da su njezine grudi veličine 36D stvarne, a prethodno je dospjela na naslovnice kontroverznom izjavom u kojoj je tvrdila da je 'život lijepih ljudi težak'.

Veronika je bila finalistica izbora za Miss Slovačke 2016., a modelingom se bavi od svoje 14. godine. Ovo joj nije prvi put da se našla na meti vrijeđanja jer su ju u djetinjstvu nazivali žirafom i stupom zbog ranije ravnih prsa i visoke figure.

“Ako ste previše lijepi, vaše se tijelo doživljava kao prijetnja društvu. U stvarnosti sam došla iz siromašnije zemlje i morala sam naporno raditi da bih bila tu gdje sam danas. Mislim da me ljudi žele kazniti zbog mog uspjeha, ali kod mene je sve prirodno”; zaključila je Veronika.

