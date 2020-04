Đikić: Vidjet ćete da se Rudan i ja slažemo u cijelosti

Ugledni naš znanstvenik prof. dr. sc. Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu gostovao je na platformi Rplus video u talk showu Ricochet Roberta Zubera i Alena Topssy Raška Matošović.

Tema je, jasno, pandemija bolesti COVID-19 i borba protiv nje kako u Hrvatskoj, tako i u Njemačkoj tako i drugdje u svijetu. Prof. Đikić najavio je skoro objavljivanje znanstvenog rada koji se bavi usporedbom virusa SARS i SARS-CoV-2. osvrnuo se na mjere koje su poduzete u Hrvatskoj. Još je jednom pohvalio rad Nacionalnog stožera Civilne zaštite te se osvrnuo i na mjere koje su u nas poduzete prema suzbijanju zaraze.

– Ako uspijemo zadržati i 90 posto ovih mjera, mi ćemo moći olabaviti ove mjere sredinom lipnja, doći će do velike relaksacije, ljudi će opet moći raditi, doći će do velikog olakšanja. Ali to ne smije biti diktirano politikom već isključivo znanstvenim procjenama, iznio je svoje mišljenje prof. Đikić hvaleći uspješne mjere Novog Zelanda.

Upozorio je na veliku opasnost od ulaska virusa u staračke domove, psihijatrijske ustanove i zdravstveni sustav što je veliki alarm, kako se izrazio. Pri tome se osvrnuo i na događanja ovih par dana.

– To je opasna situacija gdje svaka greška može dovesti do gubitka desetaka života. Sada je neophodno da se ne opustimo i da ne dozvolimo da se preko različitih loših poruka javnost ne opusti i da ne shvati da svi moramo biti maksimalno fokusirani da bismo iskoristili sve dobro što smo do sada napravili, da bismo to stručno mogli pretvoriti u ogroman uspjeh, manji broj umrlih u Hrvatskoj, rekao je naš znanstvenik. Mislio je pri tome na neke poruke premijera Plenkovića, procijenio je kako je njegova izjava o relaksiranju mjera prije Uskrsa bila nepotrebna.

– Napravio je to greškom jer je diplomat, a nije u toj struci te nije bilo potrebno da nakon sastanka sa savjetnicima ulazi u javnost i govori o mjerama. Mogao je usmjeriti nekog od tih znanstvenika da poruči javnosti da moraju biti jako oprezni. Jer sada moramo biti najoprezniji jer ljudi dolaze kući i posjećuju se zbog praznika, rekao je prof. Đikić. Diskutiralo se i o prepirci opozicije i vlasti oko situacije s pandemijom.

– Vlada se na početku jako dobro postavila, postavljanje Stožera je veliki uspjeh. Premijer je imao dvije prilike gdje se želio eksponirati. No, u kriznim situacijama treba imati refleks. Zato smo imali nevjerojatnu sreću da smo umjesto jednog jako lošeg ministra zdravstva dobili jednog jako dobrog koji se odlično snašao pa nije čudno da je sada najpopularniji političar u Hrvatskoj. Da li to paše drugim političarima nije važno u ovom trenutku. Te se stvari ne bi trebale niti mjeriti u ovakvom trenutku, rekao je. Primijetio je i da ne bi trebalo dolaziti do situacija gdje se vlada hvali za stvari koje nisu napravili pojašnjavajući to na primjeru staračkog doma u Splitu gdje je ravnatelj član vladajuće stranke a bez kvalifikacija.

– Premijer je na to pitanje odgovorio kako je banalno. I to pokazje potpuno razumijevanje situacije koja je krajnje kritična. Ne bismo trebali brojati tko je iz koje stranke što može dovesti do nepotrebnih sukoba, misli prof. Ivan Đikić ponavljajući kako bi Plenković trebao dogovoriti s Bernardićem 'primirije' sljedeća tri tjedna dok se situacija ne smiri što je posao koji treba obaviti bez politike. Tu se Robert Zuber dotakao teksta prof. dr. sc. Igora Rudana u našem mediju u kojem se dotakao nedavnog istupa prof. Đikića kada je prozvao Zvonimira Frku Petešića, predstojnika premijerova ureda.

– Očigledno je moja kritika pogodila mjesto odakle je stigla i motivacija za pisanje tog članka. Sutra ću odgovoriti na taj tekst kako bih pokazao kako možemo raditi a da se ne slažemo uvijek. Nisam govorio o nikome drugome osim o ljudima koji u hrvatskoj imaju ozbiljnih problema, a to su zdravstveni radnici koji u početku nisu imali nikakvu zaštitu, nije bilo ni resursa za testiranje. Te ljude treba slušati, a sustav ih često ne sluša. Glas pojedinaca trebalo bi čuti kao što smo vidjeli na primjeru u Splitu. To nije problem Beroša nego zdravstvenog sustava u kojem ima i ljudi koji su politički postavljeni, gdje je ravnatelj doma očito politički postavljen 2013. godine. U tom sam trenutku i branio HDZ, treba sve istražiti ali to sada ne može biti najbitnije, rekao je naš znanstvenik iz Frankfurta podsjećajući kako je u tom izlaganju govorio jako puno i u Americi, nije se sve isključivo odnosilo na Hrvatsku.

– Nisam molekularni biolog, nego liječnik, a bavim se znanošću, znanstvenik sam koji se bavi strukturalnom biologijom, biokemijom, molekularnom biologijom i genetikom, ali se ne zovem ničim od toga jer to nisam. Ne može mi se uzeti moje članstvo u Američkoj akademiji znanosti gdje sam primljen zato jer sam znanstvenik za što imam dovoljno znanja, rekao je najavivši da neće ulaziti u rasprave nego se u istupu javnosti koristiti činjenicama.

– Frka Petešić je pokazao samo tri tablice kako bi pokazao kako vlada najbolje radi i da smo mi najbolji. Moja poruka je bila da nije važno gdje smo mi sada kada imamo najkritičniju fazu. O tome ćemo pričati kada završi cijela kriza. Sada se trebamo brinuti da se ne dogodi ovo što se dogodilo u Splitu nastavljajući kako politika ne treba preuzimati posao znanstvenika.

- Predstojnik premijerova ureda je diplomat pa je pri prezentiranju tih podataka bio nesiguran i nije to znao dobro prezentirati. Mogli su poslati kolegu Rudana koji bi to napravio dobro i pokazao zašto je vlada dobro radila od početka i to s pravim tablicama. A prije desetak dana se dogodilo to da ćete imati lančanu političku reakciju u koju će ugurati i nas znanstvenike. Rudanov je članak nepotreban, mogli smo to riješiti zajednički. Tražili smo i sastanak ali nitko nam se nije javio. Političke sukobe treba izbjegavati. Vidjet ćete da se kolega Rudan i ja slažemo u potpunosti. Trebali smo pokazati solidarnost sa svima, a ne se hvaliti kako smo bolji od drugih, misli prof. Đikić koji se dotakao i predstojećih praznika u kontekstu različite primjene mjera u različitim dijelovima Hrvatske.

– Zato sam rekao da je nedopustiva poruka premijera o relaksaciji. To je nedopustivo, to danas ne smijete raditi, ne smijete dopuštati opuštaju, poruke moraju biti jedinstvene. Nemamo lijekove, cjepivo ili imunitet, izolacija je jedini izbor, rekao je navodeći da jedino tako možemo postići rezutat zemalja poput Novog Zelanda ili Norveške.

- Ovo su kritična tri tjedna u kojima ne treba biti političkih spinova i trzavica. Na dnu hrvatskog društva imate fenomenalne učitelje i medicinske sestre, a ja nikada u životu nisam kritizirao nikoga tko je dobro radio, no kod onih na vrhu utjecaja u 90 posto slučajeva utjecaja ima politika. Zato je jako puno nas otišlo van, jer zbog toga nismo mogli dobiti šansu. kazao je Đikić.

VIDEO: Znanstvenik Ivan Đikić o pandemiji i situaciji s koronavirusom