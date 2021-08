Britanski znanstvenik za razvoj AstraZenece: 'Nema imuniteta krda, živjet ćemo s COVID-19'

Oxford Vaccine Group, znanstvena grupa koja potpisuje cjepivo AstraZenece zajedno s Institutom Jenner, objavila je kako imunitet krda nije vjerojatan jer se delta-soj i dalje širi iznimno brzo te zaražava i osobe cijepljene dva puta. Prof. Andrew Pollard, glavni znanstvenik u razvoju cjepiva AstraZenece, rekao je parlamentarnom odboru za koronavirus da cijepljenje sprečava širenje ospica u 95 posto slučajeva, no to ne stoji i za novi koronavirus, odnosno COVID-19.

Moguće i efikasnije varijante

Po njemu je sasvim sigurno kako će bilo tko do sada necijepljen u nekom trenutku doći u kontakt s virusom. Pollard je tom prilikom izjavio kako cjepivo može usporiti širenje koronavirusa, ali delta-varijantu koja je jako zarazna neće u cijelosti zaustaviti. – Kod koronavirusa vrlo smo dobro naučili da ova sadašnja varijanta, odnosno delta, ipak zaražava ljude koji su bili cijepljeni, a to znači da će svatko tko nije cijepljen u nekom trenutku doći u kontakt s virusom, nemamo ničega što može u cijelosti zaustaviti taj prijenos. Mislim da smo sada u situaciji s ovom sadašnjom varijantom gdje imunitet krda nije moguć jer se cijepljeni i dalje zaražavaju – rekao je odboru britanskog parlamenta Pollard. On također strahuje da bi se mogla pojaviti neka sljedeća varijanta koja bi se još i efikasnije širila među cijepljenim stanovništvom.

– U tome leži još i veći razlog da se program cijepljenja ne gradi oko imuniteta krda – rekao je sir Andrew Pollard. No, istaknuo je također kako se može imati više povjerenja oko situacije s koronavirusom u Velikoj Britaniji. – Mislim da će sljedećih šest mjeseci biti iznimno važna faza konsolidacije u kojoj će doći do promjene od epidemije u endemiju, odnosno u život s COVID-19. To ne znači da s virusom živimo kao s nekom smetnjom, i dalje će biti slučajeva bolesti o kojima će se trebati brinuti – rekao je Pollard. Britanski mediji bilježe kako ovi njegovi komentari dolaze nakon objave najvećeg broja smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji nakon ožujka. Podsjetimo, prije nekog vremena Britanija je ponovo imala velike brojke novozaraženih da bi onda pristupila eksperimentu otvaranja kada je broj slučaja pao. Sada je u utorak zabilježeno 23.510 novozaraženih te 146 preminulih, dan prije 25.161 novozaraženi te 37 preminulih. U utorak je, tako, zabilježeno najviše preminulih nakon 12. ožujka – njih 175.

Treća doza tek ako...

Britanska je vlada objavila u utorak da je obje doze cjepiva primilo tri četvrtine stanovništva. Premijer Boris Johnson i ministar zdravstva Sajid Javid komentirali su tu činjenicu kao veliki britanski nacionalni uspjeh koji je omogućio put prema izlasku iz pandemije i normalnom životu. Nova studija Imperial College of London dokazuje kako s dvije doze cijepljeni u dobi između 18 i 64 godine imaju 49 posto manji rizik od zaraze u usporedbi s necijepljenima. Što se tiče treće doze cjepiva, sir Pollard kaže da ona dolazi u obzir u onom trenutku kada se uoči veći broj hospitalizacija ili čak sljedeći trenutak, kada se počnu javljati smrtni slučajevi među cijepljenima, a to sada nije slučaj. – Čak i ako razina antitijela potaknuta cijepljenjem opadne, naš imunosustav vjerojatno će se “sjećati” cijepljenja još desetljeća te držati neku razinu zaštite protiv virusa. Ne vidim razloga za paniku u ovom trenutku – rekao je Pollard.

Video: Što je zapravo delta-soj koronavirusa?