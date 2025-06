Zvonu Bobana čeka vruće ljeto: Rezat će plaće igračima Dinama, ali postoji jedan problem

Kada je sredinom travnja u Dinamo ponovno stigao Zvonimir Boban kojem je Zvonimir Manenica prepustio mjesto predsjednika Uprave, bilo je to sa službenom odgodom do 1. lipnja. Sad je taj datum stigao pa Boban i službeno postaje šef Dinama. Tada, u travnju, mediji nisu mogli postavljati pitanja, Boban je obećao da će se to dogoditi nakon što i službeno postane čelnik Dinama. Sada je to vrijeme i došlo, a Bobana čeka jako mnogo pitanja.

Bit će puno odlazaka

U tih mjesec i pol dana puno se špekuliralo oko igračkog kadra, tko odlazi, tko dolazi, već su stigle i promjene u upravljačkoj strukturi, ostavku je dao dopredsjednik Dubravko Skender, mjesto šefa nogometne škole morao je napustiti Ivo Milić, spomenuti Manenica sad postaje član Uprave zadužen za financije, a sigurni smo da tu nije kraj promjenama.

Boban je ionako počeo raditi u klubu i prije negoli je službeno postao predsjednik Uprave. Iz kluba nisu stizale nikakve informacije, pogotovo ne službene, oko slaganja igračkog kadra, a bilo je puno raznih priča koje su rijetko dobivale potvrdu. Razumljivo, sezona je bila u tijeku, Dinamo se do zadnjeg kola borio za naslov prvaka, ali se nije izborio i ostao je bez važnog financijskog kolača Lige prvaka, ali je barem dobio utješnu nagradu izravnim ulaskom u Europsku ligu.

Ono što se zasad zna jest da će novi trener biti Mario Kovačević, iako još nije predstavljen, da su tri igrača pred potpisom (Ljubičić, Mudražija i Soldo), da se pregovara s Lisicom iz Istre. Traži se još igrača, stoper, napadač, lijevi bek... Ne sumnjamo da će plavi naći rješenja, ali bit će ih Bobanu puno teže naći kad je riječ o igračima koji imaju ugovore s plavima, i to bogate. Zasad su otišli Sučić, Moharrami, Ristovski, Rog, Franjić, Belcar, sigurno ide Mbuku, Oliveras, možda ide i Ademi, no u svlačionici plavih još je puno igrača koji se nisu iskazali, primjerice Bočkaj i Perić uopće nisu kandidirali za prvu momčad.

Puno povratnika s posudbe

Uz sve to, plavima se vraća mnogo igrača koji su bili na posudbi u drugim klubovima i plavi trebaju odlučiti što će s njima. Tako se vraćaju Bulat, Špikić, Štefulj, možda i Bernauer kojeg bi St. Etienne možda i otkupio, vraća se mladi Živković iz Lokomotive, ali ima još igrača koji su bili rasuti po svijetu jer u Dinamu nisu mogli do prilike.

Budući da je sve to skupo, a Dinamo će od Uefe dobiti samo oko 4,5 milijuna eura za Europsku ligu umjesto gotovo 19 za start u Ligi prvaka (tu su plavi ukupno zaradili 40 milijuna eura), jasno je da treba jako paziti na troškove. Pokušat će se smanjiti visoke plaće igračima, a pitanje je hoće li pristati, treba se riješiti balasta u kadru, a i dovesti pojačanja, pa i prodati nekoga (Baturina), složiti nogometnu školu... Dakle, Bobana čeka jako vruće ljeto, posla je preko glave.