Zvonimir Boban: Napravio sam najveću glupost u životu, nikako ne mogu to sebi oprostiti

Legendarni hrvatski kapetan Zvonimir Boban u siječnju je podnio ostavku u Uefi, a prije nekoliko mjeseci preuzeo je novi posao. Postao je nogometni analitičar Sky Sport Italije, a to će raditi iduće dvije godine. Boban je već ranije radio za Sky tako da se vraća u dobro poznatu ulogu.

– Treba mi ovakav odmak od nogometa da bih mu se potom vratio s pravom energijom. Želja mi je raditi u hrvatskom nogometu i u iduće dvije godine pokazat će se je li to realno. Dinamo je u dobrim rukama, imam vrlo pozitivan odnos s aktualnim vodstvom te im želim sve najbolje u velikom poslu kojeg su se uhvatili – rekao je ljetos nekadašnji kapetan vatrenih kojega je predstavio Sky.

Boban je ranije radio u AC Milanu, gdje je bio sportski direktor te u Fifi, na posebnoj funkciji. Povezivalo ga se s povratkom u Dinamo, poglavito nakon što je podržao Velimira Zajeca u predsjedničkoj utrci s Mirkom Barišićem. No od toga barem zasad nema ništa, ali svakako je moguće da se jednog dana vrati u svoj Maksimir.

Iza Bobana fantastična je nogometna karijera, a ostat će upamćen i kao karizmatičan kapetan Hrvatske koju je 1998. godine senzacionalno odveo do svjetske bronce. No žali zbog jednog detalja.

– Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti – rekao je o polufinalu s Francuzima koje su vatreni izgubili s 2:1 nakon što su poveli.

U antologiju je ušao i incident kada je udario milicajca na Maksimiru kao jedan od ključnih trenutaka koji je obilježio turbulentno razdoblje raspada Jugoslavije.

– Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari – rekao je Boban i dodao da nije mislio da će izbiti rat.

– Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio sam da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju – kazao je.

