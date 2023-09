'Ovo je ludost!' Zvone Boban uputio oštre kritike, odmah mu stigao odgovor

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban, koji je na čelu savjetodavnog tijela Uefe za nogometne vrijednosti, rekao je da Uefa neće slijediti apsurdno pravilo o dodatku vremena koje se od ove sezone primjenjuje u engleskim natjecanjima.

Tijelo koje čine profesionalni nogometni suci u Engleskoj (PGMOL) odlučilo je od ove sezone primjenjivati veće vremenske dodatke kako bi se smanjio gubitak vremena za igru. Takav pristup ovom problemu već su kritizirali pojedini igrači i treneri, a priključio im se i Zvonimir Boban, koji kao jedan od čelnih ljudi Uefe za nogometna pitanja svakako može utjecati na to.

– To je potpuno apsurdno. Kad je u pitanju dobrobit igrača, to je tragično, jer dodaci znaju biti 12, 13, 14 minuta. Kad igraš 60, 65 minuta, posebno kao igrač veznog reda, što mogu posvjedočiti iz osobnog iskustva, postaješ umoran u zadnjih 30 minuta. I onda ti netko na to doda još 15 minuta. Koliko smo puta kritički govorili o kalendaru i prevelikom broju utakmica. Ne slušamo igrače i trenere. Ovo je ludost! Ovo je previše i mi to nećemo činiti. Naše su preporuke drukčije – izjavio je Boban za britanski BBC, a s njim se složio i Uefin šef sudaca Roberto Rosetti.

No, Bobanu je javno odgovorio Pierluigi Collina, jedan od najvećih sudaca svih vremena.

- Ova preporuka nije o dodavanju minuta igri, već o nadoknadi vremena kada igrači ne igraju, i to samo u određenim okolnostima. Ako utakmica nema značajnih prekida i stoga se igra kao i obično, nema potrebe dodavati dodatno vrijeme. Udarci iz kuta i ubacivanja iz auta dio su utakmice i vrijeme utrošeno na njih ne mora biti nadoknađeno. Dakle, ova preporuka ne utječe na zdravlje igrača nego samo nadoknađuje izgubljeno vrijeme. Siguran sam da se s tim slaže velika većina dionika - rekao je Collina.