Zvone Boban susreo s jednim moćnikom, a Dinamo bi uskoro mogao platiti rekordnu svotu za igrača

Odlaskom Brune Petkovića pozicija napadača postala je najdeficitarnija u Dinamu. U klubu iz Maksimira svjesni su da treneru Mariju Kovačeviću moraju dovesti kapitalca, igrača koji je sposoban dati 20-ak golova po sezoni. Zvone Boban i njegov prvi pomoćnik Dario Dabac žele Hrvata, no problem je što je izbor itekako ograničen. Od onih dostupnih, a da su vrhunska klasa, ostao je još samo Dion Drena Beljo, napadač Augsburga koji je prošle sezone bio odličan u dresu Rapida, za koji je protekle sezone upisao 19 golova i pet asistencija.

Zapelo s Valinčićem

Beljo je već jednom bio blizu Dinama, u zimu 2023. Maksimirski klub ga je želio, pregovori su čak otišli daleko, no Beljo je na kraju odustao jer mu nisu mogli garantirati minutažu uz tada neprikosnovenog Brunu Petkovića. No sada se situacija promijenila, Beljo bi dolaskom u Maksimir postao apsolutna napadačka jedinica. I zato je ovaj Vinkovčanin jako zagrijan za transfer, navodno je već načelno i dogovorio uvjete ugovora s Dinamom., ali sada je problem njegov postojeći ugovor s Augsburgom. Njemački ga klub ne želi pustiti ispod 5 milijuna eura, što je za Dinamo u ovom trenutku ipak velika cifra. Plati li Dinamo toliko, bit će to izjednačenje rekorda iz 2015. kada je Splitu "iskrcao" 5 milijuna eura za Marka Roga.

Velika je to cifra, ali top napadač ispod tog iznosa danas se jako teško može kupiti. U svakom slučaju, Dinamo će pokušati smanjiti tu odštetu, no neće se previše čekati, jer cilj je dovesti napadača u idućih 10-ak dana, tako da ga Kovačević na raspolaganju ima većinu pripremnog razdoblja, koje traje od 18. lipnja pa do prvog kola HNL-a 2. kolovoza.

Dinamu "zapinje" još jedan transfer, Moris Valinčić već se smatrao novim pojačanjem, no Istra 1961 u međuvremenu je podigla odštetni zahtjev, pa on navodno sada iznosi 2 milijuna eura! Vidjet ćemo hoće li Dinamo pristati na tu višu cijenu ili će se okrenuti nekoj drugoj opciji.

U Dinamu je još nekoliko otvorenih pitanja, primjerice, što će biti sa senatorima Theophileom i Ademijem. Pojave li se u srijedu na prvom danu priprema, bit će to znak da ostaju u momčadi. Otvoreno je i pitanje što će biti s trojcem Mmaee – Cordoba –Kanga. Na njih Boban ne računa, ali nije ih se lako riješiti, zbog visine i trajanja ugovora. Nije lako naći ni klubove koji će preuzeti njihove plaće pa je moguće da oni ipak krenu na pripreme s momčadi. A onda će se tijekom ljeta tražiti neko rješenje.

Što s Bulatom, Špikićem?

I dalje se radi na transferu stopera Rijeke Radeljića, Boban se susreo s Miškovićem, razgovarali su o tome, a sada još treba uskladiti želje oba kluba. Radeljićevim dolaskom Dinamo bi zatvorio potrebe na stoperskoj poziciji.

Vidjet ćemo i što će biti s Markom Bulatom i Darijem Špikićem, igračima kojima su završile posudbe, a klubovi (Standard i Aris) nisu ih otkupili. Nejasna je situacija i oko Arbera Hoxhe i Petra Bočkaja, no do srijede će klub većinu tih pitanja riješiti.