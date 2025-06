Mediji u Srbiji dive se onom što radi Dinamo: 'Više nema Zdravka Mamića, ali...'

PRODULJEN MANDAT

Otkriveno koliku će plaću Igor Tudor imati na klupi Juventusa

Tudor je na klupu Juventusa sjeo u ožujku, naslijedivši Thiaga Mottu u delikatnom trenutku sezone. Ugovor mu je automatski produljen do 2026. godine nakon što je osigurao plasman u Ligu prvaka, no postojala je klauzula koja je klubu omogućavala jednostrani raskid do 31. srpnja uz odštetu od svega milijun eura.