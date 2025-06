Zvijezda se slomila nakon trilera: 'Ne znam čime sam to zaslužila, mislila sam da neću uspjeti'

Mlada američka tenisačica Coco Gauff ostvarila je nevjerojatan podvig u finalu Roland Garrosa, svladavši prvu igračicu svijeta Arinu Sabaljenku nakon tri seta (6:7, 6:2, 6:4), a susret je trajao dva sata i 38 minuta. Ovo je za Gauff drugi Grand Slam naslov u karijeri i prvi na pariškoj zemlji. Čak 77 minuta trajao je prvi set u kojem je Arina Sabaljenka propustila prednost od 4-1, 40-0 te dopustila Coco Gauff da se vrati u rezultatsku ravnotežu. Ipak, novim "breakom" Bjeloruskinja je došla do servisa za set. Propustila je dvije set-lopte (40-30 i prednost), a onda je Amerikanka iskoristila petu priliku za "break" i izjednačila na 5-5. Imala je Bjeloruskinja još jedan servis za set, nakon "breaka" za 6-5, ali je pogreškama pomogla suparnici da odvede prvu dionicu meča u "tie-break". Gauff je odlično otvorila odlučujući gem. Vodila je 3-0, 4-1 i 5-3, a onda je Sabaljenka odigrala četiri sjajna poena i osvojila set. Amerikanka se tijekom stanke između setova uspjela pribrati, ostaviti događaje iz prve dionice iza sebe i krenuti u drugi set kao da se prvi nije ni dogodio. Povela je 2-0, potom i 4-1 novim "breakom". Sabaljenka je uspjela uzvratiti u sljedećem gemu i smanjiti na 4-2, ali je Gauff osvojila sljedećih osam poena i odvela finale u treći set.

U njemu je 21-godišnja Amerikanka nastavila mučiti 27-godišnju Bjeloruskinju ulazeći u dugačke razmjene udaraca, kad god je to bilo moguće. Do prvog "breaka" stigla je u trećem gemu, ali se Sabaljenka vratila oduzevši servis Gauff u šestom gemu. No, u sljedećem je opet, po deveti put u meču izgubila servis. Amerikanka je taj "break" potvrdila i povela 5-3, a nakon što je Bjeloruskinja uspjela osvojiti sljedeći gem, Gauff je dočekala servis za svoj drugi Grand Slam trofej. Nakon dva sata i 35 minuta došla je i do prve meč-lopte, pogodila prvi servis, ali je Sabaljenkin retern završio u samom kutu terena. Na drugu meč-loptu, Gauff je prvo pogodila crtu, a onda dočekala Sabaljenkin promašaj i u nevjerici pala te ostala ležati na crvenoj pariškoj zemlji.

– Publika mi je pomogla. Toliko ste glasno navijali za mene, a ja ne znam čime sam zaslužila takvu podršku francuske publike. Mislila sam da neću uspjeti – rekla je Gauff.

Ovo je za nju drugi Grand Slam nakon US Opena 2023., gdje je također preokrenula protiv Sabaljenke.

– Ovo je jedan od turnira koje sam stvarno željela osvojiti – dodala je, a pobjednički trofej uručila joj je četverostruka pobjednica Roland Garrosa, Justine Henin.

'Taj povratak u Dinamo volio bih izbrisati iz života. Scenu ću pamtiti dok sam živ...' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gauff je prva Amerikanka nakon Serene Williams 2015. koja je slavila u Parizu, te najmlađa od Serenine titule 2002. Sada vodi 6-5 protiv Sabaljenke u međusobnim dvobojima. Ključ pobjede ležao je u manjem broju neprisiljenih pogrešaka (30:70), unatoč sedam winnera manje (30-37). Vjetroviti uvjeti na terenu Philippe Chatrier otežavali su igru objema tenisačicama.

– Uvjeti su bili užasni, a ona se jednostavno bolje snašla od mene – priznala je Sabaljenka.

Gauff je ovim trijumfom postala i vodeća igračica po broju pobjeda na zemlji ove sezone (18).

Za Arinu Sabaljenku ovo je bio drugi uzastopni poraz u Grand Slam finalu. U suzama se ispričala publici za "užasan tenis", dodavši:

– Mislim da je to bilo najgore finale koje sam ikada odigrala... Bila sam previše emotivna.

Unatoč porazu (njezinu trećem u šestom GS finalu), Sabaljenka ostaje svjetski broj jedan i vodeća u Utrci za WTA finale. Za ulazak u finale zaradila je 1,275.000 €. Zamalo je postala jedina aktivna igračica s naslovima na tri različita Grand Slam turnira. Ovo je bilo prvo žensko Grand Slam finale između svjetskog broja 1 i 2 još od Australian Opena 2018., te prvo takvo finale u Roland Garrosu od 2013. godine. Coco Gauff je za naslov zaradila 2,550.000 € i 2000 bodova, što je podiže na drugo mjesto u Utrci za WTA finale i potvrđuje njeno drugo mjesto na PIF WTA ljestvici. Ovo je njezin prvi naslov u godini, nakon finala u Madridu i Rimu.