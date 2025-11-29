Nino Serdarušić bez naslova u Portugalu, Ivanišević u finalu Meride

Nino Serdarušić nije uspio doći do naslova u paru na ATP Challengeru u portugalskoj Maiji nagradnog fonda 145.250 eura, Zagrepčanina i Francuza Thea Arribagea su završnom su susretu zaustavili Bugarin Aleksander Donski i Portugalac Tiago Pereira – 6:2, 7:6(6).
Emanuel Ivanišević igrati će za naslov u konkurenciji parova na jakom juniorskom ITF J500 turniru u meksičkoj Meridi, Zagrepčanin i Amerikanac Dominick Mosejczuk (8. nositelji) su u polufinalnom srazu bili uspješniji od španjolsko-njemačke kombinacije Tiro Chavez/Jamie Mackenzie – 6:3, 6:4.
Za naslov igraju protiv 1. nositelja, Rumunja Yannicka Theodora Alexandrescoua i Japanca Ryoa Tabate.
MNOGI SU JU OBOŽAVALI
FOTO Sjećate se naše nekad slavne pjevačice? Kći joj je velika TV zvijezda, a ona se povukla iz javnosti
SUD ODREDIO PRITVOR
FOTO Namrgođen stigao pred sud: Pogledajte kako bivši glavni državni inspektor išao po odluku o slobodi ili pritvoru
DAN ZA PAMĆENJE
FOTO Evo tko je došao na doček naše misice u Zagrebu! Predviđali su joj pobjedu na izboru za najljepšu ženu svijeta
Nikad glasnije
Simbol slavlja u Hrvata pretvorio se u opasan biznis: Crno tržište buja, a društveni problem raste
SPAŠAVA DAN