Nino Serdarušić bez naslova u Portugalu, Ivanišević u finalu Meride

Autor
Damir Mrvec
29.11.2025.
u 23:09

Nino Serdarušić nije uspio doći do naslova u paru na ATP Challengeru u portugalskoj Maiji nagradnog fonda 145.250 eura

Nino Serdarušić nije uspio doći do naslova u paru na ATP Challengeru u portugalskoj Maiji nagradnog fonda 145.250 eura, Zagrepčanina i Francuza Thea Arribagea su završnom su susretu zaustavili Bugarin Aleksander Donski i Portugalac Tiago Pereira – 6:2, 7:6(6).

Emanuel Ivanišević igrati će za naslov u konkurenciji parova na jakom juniorskom ITF J500 turniru u meksičkoj Meridi, Zagrepčanin i Amerikanac Dominick Mosejczuk (8. nositelji) su u polufinalnom srazu bili uspješniji od španjolsko-njemačke kombinacije Tiro Chavez/Jamie Mackenzie – 6:3, 6:4.

Za naslov igraju protiv 1. nositelja, Rumunja Yannicka Theodora Alexandrescoua i Japanca Ryoa Tabate.

