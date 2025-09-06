Naši Portali
TRANSFER U TURSKU

Bivši kapetan Rijeke seli kod Petkovića. Hrvatski duo pred sobom ima težak zadatak

06.09.2025.
u 18:00

Kocaelispor je povratnik u tursku Superligu i ove sezone ozbiljno ulaže kako bi osigurao ostanak među elitom

Bivši kapetan Rijeke, Hrvoje Smolčić, novi je član Kocaelispora! Hrvatski stoper dolazi na jednogodišnju posudbu iz Eintrachta Frankfurt, nakon što je propao dogovor s poljskom Jagiellonijom. Vijest je službeno potvrdio njegov matični klub iz Njemačke.

Smolčić je ovog ljeta bio u fokusu brojnih transfernih priča. Spominjali su se Widzew Łódź, koji je tada vodio Željko Sopić, potom belgijski Anderlecht, a na kraju i Jagiellonia. Ipak, svaki je posao zapinjao u završnim pregovorima.

FOTO Izraelci gostovali u Mostaru, prijetio sigurnosni problem, morali su isprazniti tribine
U Eintracht je stigao početkom 2022. godine za 2,5 milijuna eura, a do sada je upisao 32 nastupa i dva pogotka. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u austrijskom LASK-u, a sada karijeru nastavlja u Turskoj, gdje će ponovno zaigrati uz Brunu Petkovića.

Kocaelispor je povratnik u tursku Superligu i ove sezone ozbiljno ulaže kako bi osigurao ostanak među elitom. Unatoč dolasku pojačanja poput Petkovića i Smolčića, start u prvenstvu bio je skroman. U prva četiri kola osvojili su samo jedan bod i trenutno se nalaze neposredno iznad zone ispadanja.

Iščupali smo se! Hrvatska je pokazala da veliki pobjeđuju i kad ne igraju dobro
Ključne riječi
hrvoje smolčić Kocaelispor strani nogomet

