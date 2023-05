VIDEO Boysi opet napravili spektakl u Zagrebu, ovo je trenutak kada je dvorana proključala

Kakva luda košarkaška večer u Zagrebu uz trilerske završnice u dvorani u Trnskom i u Draženovu domu. Nažalost po Zagrepčane, samo je jedna od tih priča završila “happy endom” i to ona u režiji Dinama koji je šokirao Zadar (77:76) i izjednačio četvrtfinalnu seriju na 1:1. A vrlo malo, zrnce koncentracije, nedostajalo je i da Bosco isto priredi Splitu (91:92).

Zapravo, nevjerojatno je kako igrači Ivana Tomasa izgubili tu utakmicu jer deset sekundi prije kraja imali su 91:89 i loptu sa strane. A nju je, iz ruku Petra Babića, primio Mladen Primorac na kojem su Splićani napravili brzi prekršaj. Iskusni centar stao je na crtu i promašio oba slobodna bacanja da bi svoj status tragilčara ove utakmice potvrdio neshvatljivom odlukom da negdje blizu centra napravi prekršaj na beku žutih Kalajžiću.

Cedevitaši protrčali Baldekinom

Da priča o Bosco bude još bolnija, Kalajžić je promašio drugo bacanje i loptu je uhvatio Shorter koji je u padu šutirao i promašio. No, Boscovi igrači u reketu nisu bili u stanju uhvatiti tu loptu pa je Splitov ljevoruki Amerikanac Sullivan, sa zvukom sirene (iz odbojke), pogodio za pobjedu svoje momčadi i prolaz u polufinale.

A ondje će žuti imati prednost domaćeg terena protiv ponovo razigrane Cedevite Junior koji je posao obavila s dvije šuterski i trkački elegantne predstave protiv Šibenke. U utakmici igranoj na Baldekinu, Zagrepčani su slavili uvjerljivu pobjedu (95:76) na pogon bekova Krune Simona (17 koševa, 6 asista) i Jakova Mustapića (16 koševa, 7 asista) ali i povratnika u sastav, teškog centra Đorđa Topolovića (13 koševa, 6 skokova). Baš kao u prvoj utakmici, i ovom prilikom su cedevitaši jako dobro šutirali ubacivši 17 trica iz 34 pokušaja u čemu su prednjačili Simon (pet trica) i Rašić (četiri). Kod šibenskih narančastih prednjači je mlađahni Pleadin (24 koša).

No, vratimo se mi utakmici dana a to je svakako bio dvoboj Dinama i Zadra ozvučen navijačkim skupinama jednih i drugih. Dakako, ovaj put je, brojčano slabiji, Tornado bio nadglasan što nije slučaj kada Zadar u ovoj dvorani igra protiv Cibone. No, Bad Blue Boysi su ovaj put doista bili šesti igrač domaćina, posebice u napetoj završnici čiji je junak bio kapetan domaćina Hrvoje Garafolić (28 koševa, 9 skokova, 6 asista).

Osim što je, tijekom utakmice, sa dva zakucavanja dizao publiku na noge a navijače dovodio u stanje transa, Hrvoje Garafolić je dvije i pol sekunde prije kraja, preko američkog centra Davisa, zabio tricu za 77:76 nakon čega je kazao:

Božić promašio za pobjedu

- Uživam u ovakvim trenucima i hvala treneru i suigračima na poverenju. Navijači su nam bili veliki vjetar u leđa i učinili su da ova utakmica bude praznik košarke. Za razliku od zadarske utakmice, ovaj put smo se uspjeli sačuvati od njihova napadačkog skoka no kod kuće igraš d drugom energijom i uz Boyse na tribinama teško nas je bilo dobiti. Vjerujem da smo njihov navijački angažman mi na terenu opravdali.

U preostalom vremenskom tjesnacu, Zadrani su spustili loptu na svog najboljeg igrača Luku Božića (26 koševa, 5 skokova, 6 asista) koji, udvojen, nije uspio pogoditi preko jako dobro postavljenog Ušića što je značilo da moće početi slavlje. No, jedan se čovjek nastojao othrvati euforiji a to je bio Dinamov trener Vladimir Anzulović:

- Zadar je fizički moćna momčad i mi obično stvaramo višak gdje su oni najjači. No, uspjeli smo im zatvoriti tranziciju i napadački skok. Znajući da će oni u obrani preuzimati, za posljednji napad smo dogovorili individualnu akciju koju je Garafolić sjajno realizirao. A naši navijači su za moje igrače bili istinska injekcija adrenalina.