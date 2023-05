Nikola Rukavina izabran jednoglasno, Upravni odbor zasad bez žena

Ni 80 minuta nije trajao jako dobro pripremljeni i jako dobro osigurani redovni izborni Sabor Hrvatskog košarkaškog saveza, s dva zaštitara na ulazu koji su spriječili da u konferencijsku salu hotela Aristos ne uđe nitko nepozvan odnosno nitko tko nije akreditiran pa tako niti Robert Matijević, koji je imao žarku želju da skupštinarima nešto kaže, ponajprije o glavnom tajniku HKS-a Joki Vrankoviću..

Na koncu je sve po organizatore proteklo glatko, sa samo jednim kandidatom za predsjednika, bez iti jednog disonantnog tona pa bi netko neupućen mogao pomisliti da u hrvatskoj košarci vlada velika sloga.

U tom se ozračju kao jedini kandidat skupštinarima nametnuo Nikola Rukavina (53), čovjek koji je trebao dovršiti mandat svog prethodnika Stojka Vrankovića. No, on je Saboru pristupio s 57 pisanih prijedloga pa je glasovanje bilo javno. Na koncu je Rukavina izabran jednoglasno pri čemu čak ni suzdržanih nije bilo.

Nikome od skupštinara očito nije bilo sporno ništa od onoga što se Rukavini ovih dana predbacivalo a to su profesionalizacija mjesta predsjednika HKS-a (s plaćom od 20-tak tisuća kuna) i kazneni proces koji se protiv njega vodi u slučaju Hidroelektrane Dubrovnik. Uvjeren da sve to, dobrim dijelom, dolazi i iz pravca abdiciralog sportskog direktora Ace Petrovića, Rukavina je novinarima kazao:

- Ništa od ovoga ne bi se pisalo da nije bilo tog čudnovatog Acinog prijedloga za izbornika u liku i djelu dvojice kandidata. O iznosima ne bih govorio, neću se spuštati na tu razinu i spominjati koliku je plaću, recimo, imao Aco kao sportski direktor. Što se pak tiče kaznenog postupka po zakonu ste krivi tek ako vam se krivica i dokaže a ja vjerujem da ću dokazati svoju nevinost. Dakako, budem li kojim slučajem osuđen sam ću odstupiti.

Tijekom Sabora, također jednoglasno, izabrani su i članovi Upravnog odbora, svojevrsne košarkaške vlade u koju su predloženi Bernard Budimir, Željko Dorić, Ivan Matančić, Josip Milaković, Zdravko Rupnik, Vice Sep, Miroslav Vagner, Marin Vrsaljko, Dragutin Črnjević i Robert Jurković. Ovaj potonji, predsjednik Kvarnera i hakl-partner premijera Plenkovića, izabran je za dopredsjednika Saveza.

Naknadno, nakon što je Sabor završio, Upravni odbor je ojačan s dva nova člana i to s poslovnim ljudima iz svijeta energetike a to su Goran Trška i Zoran Miliša.

Dakako, mi nismo mogli neprimjetiti da u Upravnom odboru nema niti jedne dame baš kao niti ikoga iz četiri najjača domaća kluba (Cibona, Split, Zadar, Cedevita Junior). A među prvim čestitarima novom (starom) predsjedniku, primjerice, bio je predsjednik Cedevite Junior Neven Vranković, drugi čovjek Atlantic Grupe, kakav bi zacijelo, sa svojim poslovnim potencijalom, zacijelo dobro došao.

I dok se neizabiranje predstavnika najjačih klubova (što ide i na dušu njihovim županijskim savezima koji ih nisu delegirali), može protumačiti i željom za decentralizacijom u upravljanju hrvatskom košarkom, to da u košarkaškoj Vladi nema žena ne možemo podržati. No, saznali smo da će uskoro ipak pojaviti nova dama koja će u Upravnom odboru naslijediti legendarnu Daniru Nakić Bilić.

Uostalom, Rukavina i njegova vlada odgovarat će hrvatskoj sportskoj javnosti za posao kojeg su se prihvatili u kontekstu čega je i sam predsjednik kazao:

- Ne bude li rezultata koji se od mene očekuju povući ću se sam. A ono što nama u ovom času najviše treba jest dobar rezultat muške košarkaške reprezentacije. To bi nam bio vjetar u leđa u nastojanju da se vratimo na razine na kojima smo nekad bili.

Ono što je zvučalo obećavajuće, a to smo čuli u uvodnom dijelu Sabora, bilo je financijsko izvješće kojeg je skupštinarima podnio voditelj financijske službe HKS-a Branko Sikirić, nekad i sam košarkaš (i to Cibonin). A on je, za 2022. godinu, raportirao o 2,5 milijuna kuna većim prihodima od planiranih (što je osam posto) ustvrdivši da je, uz prenesena sredstva iz prethodnih godina, Savezu to donijelo višak prihoda od 16 milijuna kuna. No, on će se umanjiti (prepoloviti) kada se završi proces prodaje dosadašnjih i kupovina novih prostorija u koje HKS seli za dva mjeseca.

A s tim viškom, najavljuju iz HKS-a, financirat će se natjecanja, klubovi sve do najnižih liga, ali i oni koji imaju ambiciju nastupanja u međunarodnim natjecanjima kao što su ona Fibina (Liga prvaka, Europa kup) ili pak Alpe-Adria kup.

