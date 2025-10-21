Zvijezda koja je srušila snove Hrvatskoj sve bliže povratku nogometu? Trener otkrio nove detalje

Paul Pogba ovog je ljeta potpisao ugovor s Monacom nakon što mu je istekla suspenzija od 18 mjeseci zbog korištenja dopinga. Francuskoj zvijezdi prvotno je izrečena suspenzija od četiri godine, no ona je smanjena nakon žalbenog postupka. 32-godišnji Pogba još nije debitirao za momčad Monaca, no to bi se moglo dogoditi vrlo skoro.

Pogba je navodno trebao debitirati u prošlom kolu francuskog prvenstva u kojem je Monaco remizirao 1:1 na gostovanju kod Angersa, no njegov nastup je odgođen zbog manje ozljede bedrenog mišića. Novi trener kluba iz Kneževine, Belgijac Sebastien Pocognoli, okrio je kako se Pogba u ponedjeljak vratio trenažnom procesu s ostatkom momčadi.

- Paul trenira, ali ne punim intenzitetom. Mislim da je u procesu njegovog povratka bitno ići korak po korak. U ponedjeljak se po prvi puta pridružio ostatku momčadi otkako sam ja trener. Smijao se, uživao je i provodio vrijeme sa suigračima. Za mene je to prvi korak i taj korak može trajati nekoliko dana ili dva do tri tjedna i graditi na tome ovisno o njegovim performansama i rezultatima. Takva je situacija, ali jako sam sretan što ga vidim na terenu.

Pogba je za klupske medije i otkrio kako je dosad izgledao njegov život u posljednje dvije godine bez nogometa:

- Ja sam odlučna osoba koja se želi vratiti i ponovno uživati na terenu jer to mi je nedostajalo više od svega. Ideja mi je vratiti se na najviši nivo konkurencije, a u isto vrijeme uzeti si potrebno vrijeme i biti strpljiv. Posljednje dvije godine moj život je bio onaj brižnog oca. Vozio sam djecu u školu, na trening, pokupljao ih s treninga i iz škole... - započeo je Pogba.

- Proveo sam puno vremena sa svojom obitelji i trenirajući. Kud god sam putovao, vodio sam svog fitness trenera sa sobom da ostanem u formi i propustim što je manje treninga moguće. Uvijek sam imao te pozitivne misli da bih se mogao vratiti na teren u bilo kojem trenutku. Naravno, bilo je trenutaka sumnje, ali trudio sam se uvijek gledati naprijed, prema budućnosti - zaključio je.

Francuski veznjak karijeru je započeo u mladoj momčadi Manchester Uniteda, a 2012. prešao je u Juventus kao slobodan igrač. Četiri godine kasnije vratio se u redove Crvenih Vragova kao nasjkuplji nogometaš svijeta u to vrijeme, Juventus je za njega dobio 105 milijuna eura. Nakon šest godina u Manchesteru, vratio se u Juventus za 48 milijuna eura, a suspenzija mu je izrečena dok je bio član 'Stare Dame' koja je potom raskinula ugovor s njim.

Pogba je odigrao i 91 utakmica za francusku reprezentaciju te zabio 11 pogodaka, a jedan od njih stigao je u finalu Svjetskog prvenstva 2018. kada su 'Triccolori' svladali Hrvatsku s 4:2. Zabio je pogodak za 3:1 u 59. minuti.