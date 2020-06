Zvijezda Juventusa za VL: Puno mi znači podrška ljudi iz Bosne i Hercegovine

Stara dama - Juventus priprema se za nastavak sezone nakon što je epidemija koronavirusa poharala Italiju. Cilj je osvajanje prvenstva, ali i titula prvaka Europe na koju se u Torinu čeka duge 24 godine. Toliko je finala bilo nakon te 1996., ali titule nigdje. Stoga, veliki je zadatak na Miralemu Pjaniću, Večernjakovu laureatu u kategoriji Sportaš godine. S Cristianom Ronaldom, Buffonom i drugim zvijezdama pokušat će ostvariti snove. A prije toga dao je veliki intervju Večernjakovu novinaru Željku Andrijaniću.

U BiH je s oduševljenjem pozdravljena činjenica da je Večernjakov pečat proglasio vas kao sportaša godine. Kako ste vi doživjeli ovo priznanje?

Moram priznati da sam se vrlo obradovao kada su mi javili da sam upravo ja izabran u kategoriji Sportaš godine u izboru vašeg cijenjenog lista i Ocjenjivačkog suda. Svaka nagrada uvijek me veseli, svako priznanje veliko je zadovoljstvo, a pogotovo nagrade koje dolaze iz moje domovine i od novinara i urednika koji stoje iza uspješnih priča kao što je Večernjakov pečat.

Kako gledate na projekt Večernjakova pečata, promoviranje pozitivnih vrijednosti, ali i prepoznavanje najboljih, uspješnih, humanih... ljudi iz BiH?

Mogu samo biti sretan što postoje projekti poput vašeg. Jer, budimo iskreni, većinom su u fokusu dnevnopolitičke stvari, negativne vijesti i takvi ljudi uvijek nekako imaju više prostora u društvu i medijima. Zbog toga Večernjakov pečat još više poštujem jer iz godine u godinu ističe one koji su ponekad u sjeni. Tu prvenstveno mislim na “male” ljude koji se ne bave nikakvim popularnim i atraktivnim zanimanjima, žive svoje živote, nekada i vrlo skromno, ali svojom dobrotom i životnim potezima oduševljavaju druge. Kategorija Humanost koju vi promovirate svake me se godine posebno dojmi.

Jesu li vas zvali prijatelji, poznanici iz BiH i šire kada su vidjeli da ste dobitnik nagrade. Priznanje vama snažno je odjeknulo u bh. medijima, stigle su nam brojne pozitivne reakcije. Kako vi na to gledate?

Naravno! Jako sam pozitivno iznenađen činjenicom koliko je ljudi gledalo manifestaciju dodjele koja se prenosila na BHRT-u, ali i na HRT-u, tako da su me zvali i pisali mi poruke prijatelji ne samo iz BiH nego i iz Hrvatske i regije. Uvijek je lijep osjećaj kada ti ljudi čestitaju, posebno kolege, od kojih su neki i sami bili u konkurenciji za sportaša godine.

Nagradu vam je uručio legendarni Pavel Nedved i to će vam zasigurno ostati u sjećanju. Što vam je rekao nakon toga?

S obzirom na to da zbog dobro poznate situacije s pandemijom korone nisam mogao biti prisutan u Sarajevu na dodjeli, morali smo organizirati da mi nagradu ipak netko uruči. Jednostavno, razmišljao sam tko bi to mogao biti i razgovarao s čelnicima kluba i on se sam ponudio jer, kao vrhunski igrač i sportaš i, moram reći, fenomenalan čovjek, i sam zna koliko znači kada netko cijeni tvoj rad i trud, a to se ponekad vidi i kroz priznanja koja nam dodjeljuju. Mislim da mu je bilo drago i s obzirom na to da dolazim iz Bosne i Hercegovine, zemlje prema kojoj i sam gaji velike simpatije. Meni je, naravno, bila velika čast što mi je baš jedan od najboljih sportaša ikada dodijelio Večernjakov pečat.

Koliko je teško bilo u Italiji provesti dane pandemije kada je ova zemlja bila najpogođenija? Kako ste održavali formu?

Italija je zaista doživjela crni scenarij i bilo je vrlo mučno gledati svakodnevna izvješća o broju zaraženih i umrlih. Ja sam svakodnevno vježbao i trudio se održati formu, ali najvažnije od svega jest da je pandemija u zalasku i da, hvala Bogu, sve ide nabolje. Za sve ostalo je lako i brzo se nadoknadi.

Je li Juventus spreman za nastavak prvenstva i obranu naslova prvaka Italije?

Juventus je spreman, svi smo se vratili svojim treninzima i nema sumnje da ćemo biti prvi i ove godine.

Puno je bilo u medijima razgovora o vašem transferu. Imate li nam što o tome reći, otkriti?

Nažalost, ništa vam više od onoga što ste i sami mogli pročitati u medijima u ovom trenutku ne mogu reći i morat ćemo pričekati još neko vrijeme za nove informacije. Nadam se da razumijete. Ja se sada koncentriram samo na svoju igru u Juventusu.

Kakva je suradnja vas igrača s ovih prostora, BiH i regije, koji igrate u Juventusu i drugim klubovima u Italiji ili ste prije zajedno igrali?

Nije to samo suradnja. S mnogima sam i prijatelj i družimo se kako na terenu tako i privatno. Normalno je da mi, s naših prostora, imamo više tema za razgovor, ali to svakako ne isključuje i brojne druge igrače koji nemaju veze s mojom domovinom, među kojima imam zaista odlične prijatelje i ljude na koje se uvijek mogu osloniti.

Mali princ, Pijanist, Pjanke, bosanskohercegovački Zidane..., koji vam je od nadimaka najdraži?

Zapravo Mire (smijeh). Jer to je nadimak koji dolazi od mojih najbližih prijatelja i svakako da mi zato i nekako najdraži.

Što je s bh. reprezentacijom, čujete li se s izbornikom, igračima? Koliko vas je ovo izvanredno stanje usporilo, odvojilo, poremetilo planove?

Kao i sve ostalo na cijelom svijetu, naravno da je korona poremetila mnoge planove. Imali smo nekoliko sastanaka i “okupljanja” preko ovih modernih tehnologija. Razgovarali smo, planirali i ono što nam je svima zajedničko jest želja da se što prije okupimo uživo i nastavimo s pripremama za reprezentaciju.

Hoće li ovog ljeta biti vremena da dođete do rodne Tuzle?

Nadam se! Svaki slobodan trenutak uvijek koristim kako bih došao u BiH i u Tuzlu i posjetio svoju rodbinu, ali sada još uvijek sve ovisi o nastavku prvenstva u Italiji i datumu kada ćemo završiti.

Što pamtite iz djetinjstva, a da vas veže za BiH?

Sve! Djetinjstvo je najljepši dio života i pogotovo nama, koji živimo odvojeni od rodnih gradova i domovine, sjećanja na djetinjstvo znače dodatnu nostalgiju.

Poznati ste i kao veliki humanitarac, spreman pomoći svima kada treba i podržati akcije humanitarnog karaktera. Ima li nešto što biste sada izdvojili?

Ne bih, ne smatram da radim išta spektakularno. Sretan sam što mogu nekim ljudima pomoći i činim to od srca. To bi trebalo biti normalno, da svi, u skladu sa svojim mogućnostima, olakšamo ljudima koji su u nevolji.

Vaša poruka sunarodnjacima u BiH?

Hvala za sve poruke podrške, hvala za svu ljubav! Vidim sve što pišete i na društvenim mrežama, ali jednostavno ne stižem odgovoriti. Puno mi znači podrška mojih sunarodnjaka i nadam se da se uskoro vidimo na utakmicama reprezentacije Bosne i Hercegovine i da ćemo vam opet svi donijeti puno razloga za sreću i ponos! Voli vas Mire - zaključio je sa smiješkom u ekskluzivnom razgovoru za Večernjak jedan od najboljih nogometaša na svijetu Miralem Pjanić.