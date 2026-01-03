Naši Portali
MINUS TRI IZA ARSENALA

Aston Villa svladala Nottingham i probila se na drugo mjesto Premiershipa

Premier League - Chelsea v Aston Villa
David Klein/REUTERS
VL
Autor
Hina
03.01.2026.
u 15:30

Privremeno je Aston Villa stigla na drugo mjesto ljestvice. Ima tri boda manje od vodećeg Arsenala te bod više od trećeg Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.

U prvom susretu 20. kola engleske Premier lige nogometaši Aston Ville su na domaćem terenu zasluženo s 3-1 bili bolji od Nottingham Foresta.

Aston Villa je suparnika umnogome slomila krajem prvog i početkom drugog poluvremena kada je postigla dva pogotka. U prvoj minuti nadoknade prvog dijela  najbolji domaći strijelac Watkins je pogodio za 1-0, dok je u 49. minuti McGinn povećao na 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon sat vremena igre kada je Gibbs-White smanjio na 1-2, ali bilo je to sve od gostiju u subotnjem ogledu. Svoj drugi pogodak McGinn je zabio u 73. minuti za 3-1 i potvrdu domaćeg slavlja.

U nedjelju se igraju preostale utakmice ovog kola, a parovi su Leeds - Manchester United, Everton - Brentford, Fulham - Liverpool, Newcastle - Crystal Palace, Tottenham - Sunderland i Manchester City - Chelsea.
