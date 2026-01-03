Naši Portali
SERIE A

Como minimalno slavio protiv Udinesea, Smolčić ušao u 90., Baturina i Čavlina na klupi

CALCIO - Serie A - AS Roma vs Como 1907
Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-
VL
Autor
Hina
03.01.2026.
u 15:19

Ivan Smolčić je ušao u igru u 90. minuti za Como, dok su Martin Baturina i vratar Nikola Čavlina ostali na klupi domaćina.

Nogometaši Coma svladali su kod kuće Udinesea s 1-0 u 17. kolu Talijanske lige,. te se popeli na šestu poziciju. Lucast Da Cunha postigao je jedini gol za Como u 18. minuti, nakon što je zabio iz penala. Domaćini su bili puno bolji protivnik, ali nisu bili pretjerano učinkoviti s 15 udaraca u okvir gola.

Nakon osmog poraza i s 22 boda, Udinese je barem privremeno ostao na 11. mjestu tablice, dok se Como s osmom pobjedom i 30 bodova sezone približio petoplasiranom Juventusu na dva boda.

Danas još igraju Genoa - Pisa, Sassuolo - Parma, Juventus- Lecce i Atalanta - Roma, a u nedjelju Lazio - Napoli, Fiorentina - Cremonese, Verona - Torino i Inter - Bologna.

U petak je Milan pobijedio Cagliari u gostima 1:0. Na ljestvici, crveno-crni su na vrhu s 38 bodova nakon 17 odigranih utakmica. Slijede ih Inter (36) i Napoli (34) s utakmicom manje, a Roma je na četvrtom mjestu s 33 boda nakon 17 utakmica.

Ivan Smolčić je ušao u igru u 90. minuti za Como, dok su Martin Baturina i vratar Nikola Čavlina ostali na klupi domaćina. 
Serie A como

