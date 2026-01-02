Naši Portali
KUPIO 50 POSTO VLASNIŠTVA

Dani Alves uložio u portugalskog trećeligaša

Brazil soccer player Dani Alves sits in court during the first day of his trial in Barcelona
Foto: POOL/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
02.01.2026.
u 14:32

"U trenutku koji će ostati urezan u povijest kluba, službeno objavljujemo dolazak Danija Alvesa kao suvlasnika Sporting Clube São João de Ver", napisao je klub, osnovan 1929. u općini Santa María da Feira u sjevernom Portugalu.

Bivši igrač FC Barcelone i brazilski reprezentativac Dani Alves, čija je presuda za silovanje poništena prošlog ožujka, uložio je u portugalski klub treće lige.

"U trenutku koji će ostati urezan u povijest kluba, službeno objavljujemo dolazak Danija Alvesa kao suvlasnika Sporting Clube São João de Ver", napisao je klub, osnovan 1929. u općini Santa María da Feira u sjevernom Portugalu.

Prema web stranici sportskih vijesti MaisFutebol, 42-godišnji Brazilac stekao je 50 posto vlasništva Sao Joao de Vera, a očekuje se da će preostalih 50 posto kupiti na kraju tekuće sezone.Prema MaisFutebolu, Dani Alves razmišlja o ponovnom vezanju kopački i igranju za São João de Ver sljedećih šest mjeseci.

Bivši desni bek Barcelone nije igrao od siječnja 2023., kada ga je meksički klub Pumas otpustio zbog slučaja koji je doveo do njegove početne osude za silovanje, koja je kasnije poništena.U vrijeme kada mu je osuda poništena, Dani Alves bio je na uvjetnoj slobodi nakon što je odslužio 14 mjeseci zatvora.
Ključne riječi
Sporting Dani Alves

