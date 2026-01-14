VIDEO Kramarić srušio rekord legendarnog vatrenog pa proslavio na fantastičan način: S tri gola u prvom poluvremenu

Hrvatski reprezentativni napadač Andrej Kramarić postigao je prvi pogodak, treći i četvrti pogodak za Hoffenheim koji na svom terenu igra s Borussiom Mönchengladbach u 16. kolu Bundeslige. Domaća momčad otišla je na odmor s vodstvom od četiri nula, a najzaslužniji za to je upravo kramarić koji je zabijao u 22. minuti te u prvoj i četvrtoj minuti sudačkog dodatka. Drugi pogodak za Hoffenheim zabio je Tim Lemperle.

Za hrvatskog reprezentativca ovo su bili četvrti, peti i šesti pogodak u 16. ligaškom nastupu ove sezone, a možete ih pogledati OVDJE. S ova tri pogotka, došao je do brojke od 132 pogotka u Bundesligi po čemu je apsolutni rekorder među hrvatskim nogometašima, a do kraja utakmice stigne taj broj i povećati.

Inače, Kramarić je u današnjoj utakmici po 302. puta zaigrao u prvom rangu njemačkog nogometa i tako postao hrvatski nogometaš s najviše nastupa u Bundesligi. Dosad je taj rekord dijelio sa Zvonimirom Soldom, bivšim veznjakom Dinama i apsolutnom legendom Stuttgarta. On je, kao i Kramarić, sve nastupe upisao u dresu istog kluba.

U Njemačku je stigao u siječnju 2016. kada ga je Hoffenheim posudio od Leicester Cityja, a šest mjeseci kasnije ga i otkupio za 11 milijuna eura. Od tada je postavo prvi strijelac u klupskoj povijesti i njihov najveći igrač svih vremena.