Hoffenheim posvetio objavu Kramariću nakon ludnice u prvom poluvremenu: 'Ovo nije normalno'

Nogometaši Hoffenheima u ovim trenucima igraju utakmicu 16. kola Bundeslige protiv Borussije Mönchengladbach i trebalo bi se dogoditi pravo čudo da ne upišu nova tri boda kojima bi se popeli na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice. Domaćini su na odmor otišli s prednosti od 4:0, a najzaslužniji za to je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.
Vatreni je svoj 302. nastup u Bundesligi, čime je srušio rekord Zvonimira Solde koji je dosad bio hrvatski nogometaš s najviše nastupa u prvoj njemačkoj ligi, obilježio s tri pogotka već u prvom poluvremenu. Zabijao je u 22. s bijele točke te iz igre u prvoj i četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Jedan pogodak dodao je Tim Lemperle u 24. minuti.
Kramarić je tako došao do brojke od 150 golova za Hoffenheim, a odavno je već najbolji strijelac u povijesti kluba. Dodao je tome i 71 asistenciju. Ove sezone je na učinku od sedam pogodaka i pet asistencija u svim natjecanjima.
Nakon ovakvog prvog poluvremena, njegov klub posvetio mu je dvije objave na društvenim mređama. Iz prve se možete iščitati zapanjenost Kramarićevim učinkom budući da su samo napisali: "O moj Bože, o moj Bože, o moj Bože."
OH MEIN GOTT.— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 14, 2026
U drugoj su pak odali počast Kramariću te uz njegovu fotografiju napisali: "Ovo više nije normalno. Što radi ovaj tip, molim vas?"
