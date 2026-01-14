Naši Portali
'O MOJ BOŽE'

Hoffenheim posvetio objavu Kramariću nakon ludnice u prvom poluvremenu: 'Ovo nije normalno'

Split: Andrej Kramarić zabio za vodstvo Hrvatske na Poljudu
Miroslav Lelas/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
14.01.2026.
u 22:06

Kramarić je tako došao do brojke od 150 golova za Hoffenheim, a odavno je već najbolji strijelac u povijesti kluba

Nogometaši Hoffenheima u ovim trenucima igraju utakmicu 16. kola Bundeslige protiv Borussije Mönchengladbach i trebalo bi se dogoditi pravo čudo da ne upišu nova tri boda kojima bi se popeli na četvrto mjesto prvenstvene ljestvice. Domaćini su na odmor otišli s prednosti od 4:0, a najzaslužniji za to je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

Vatreni je svoj 302. nastup u Bundesligi, čime je srušio rekord Zvonimira Solde koji je dosad bio hrvatski nogometaš s najviše nastupa u prvoj njemačkoj ligi, obilježio s tri pogotka već u prvom poluvremenu. Zabijao je u 22. s bijele točke te iz igre u prvoj i četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Jedan pogodak dodao je Tim Lemperle u 24. minuti.

Kramarić je tako došao do brojke od 150 golova za Hoffenheim, a odavno je već najbolji strijelac u povijesti kluba. Dodao je tome i 71 asistenciju. Ove sezone je na učinku od sedam pogodaka i pet asistencija u svim natjecanjima. 

Nakon ovakvog prvog poluvremena, njegov klub posvetio mu je dvije objave na društvenim mređama. Iz prve se možete iščitati zapanjenost Kramarićevim učinkom budući da su samo napisali: "O moj Bože, o moj Bože, o moj Bože."

U drugoj su pak odali počast Kramariću te uz njegovu fotografiju napisali: "Ovo više nije normalno. Što radi ovaj tip, molim vas?"
Hat-trick Bundesliga Andrej Kramarić Hoffenheim

