PRVENSTVO HRVATSKE

Cibona prekinula čudesan niz Splita, Zadar tijesno pobijedio Dubravu

Susret Splita i Cibone u utakmici 16. kola SuperSport Premijer lige
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Hina
14.01.2026.
u 22:29

Dinamo je slavio protiv Kvarnera sa 94-78. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Dinamo je u nastavku bio bolji

U derbiju 16. kola hrvatskog košarkaškog prvenstva Cibona je na Gripama pobijedila Split sa 89-82 upisavši devetu pobjedu, dok je Split doživio tek drugi poraz.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je domaćin vodio šest razlike nakon prve četvrtine (24-18), no "Vukovi" su u drugoj dionici okrenuli rezultat i na odmor otišli sa 11 razlike (45-34). Split se vratio u trećoj četvrtini izjednačivši na 64-64, da bi na početku posljednjeg perioda imao i +8 (74-66). Međutim, Cibona je završnicu odigrala sjajno. Od minus osam okrenula je rezultat u +7 ostvarivši veliku pobjedu.

Srpski mediji se raspisali o događajima tijekom intoniranja hrvatske himne u Beogradu: "Hrvati u šoku"

Cibona je tako prekinula niz Splita od 11 pobjeda u domaćem prvenstvu. Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 13-2, a Cibona na 9-7.

Zagrebački sastav su do slavlja predvodili Jan Palokaj sa 20 koševa, Marjan Čakarun sa 16 koševa i osam skokova, te Krešimir Radovčić sa 13 koševa i pet asistencija. Kod Splita najefikasniji su bili Dario Drežnjak sa 18 koševa, Antonio Jordano sa 11, te Jacob Geno Stephens sa 10 koševa.

Vodeći Zadar je na gostovanju pobijedio Dubravu sa 85-80. Lovro Mazalin sa 19, te Boris Tišma i Marko Ramljak sa po 18 koševa bili su najefikasniji kod Zadra, dok su Lovro Gnjidić sa 23 i John Michael Wright sa 18 koševa bili najbolji u Dubravi.

Dinamo je slavio protiv Kvarnera sa 94-78. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Dinamo je u nastavku bio bolji. U trećoj četvrtini je imao 13 koševa viška, da bi u posljednjoj četvrtini poveo i sa 21 košem prednosti (84-63).

Delonnie Hunt je predvodio pobjednički sastav sa 17 koševa, dok je Filip Paponja zabio 15 koševa. Petar Ogrizović je na suprotnoj strani bio najefikasniji sa 16 koševa.

Dubrovnik je u dvorani Gospino Polje pobijedio Alkar sa 79-60. Domaćin je već nakon prve četvrtine vodio sa 14 razlike, a na poluvremenu je imao 18 koševa prednosti.

Domaćine su do pobjede predvodili Josip Batinić sa 16 koševa, te Jamari Wheeler i Ivan Gulin sa po 14 koševa. Na suprotnoj strani jedini igrač s dvoznamenkastim brojem koševa bio je Mario Krešić koji je postigao 10 koševa.

Zabok je na Baldekinu pobijedio Šibenku sa 80-69. Mario Rajčić je bio najefikasniji u pobjedničkim redovima sa 17 koševa, dok je Karlo Mikšić kod domaćina zabio 23 koša.

U posljednjem susretu u nedjelju, 22. veljače se sastaju Samobor i Cedevita Junior.

Na ljestvici vodi Zadar sa 30 bodova, Split ima 28, Zabok 26, Cibona 25, a Samobor, Kvarner i Alkar po 23 boda. Slijede Dinamo, Dubrovnik i Dubrava sa po 22 boda, a Cedevita i Šibenka imaju po 19 bodova.

cibona KK Zadar KK Dubrava KK Split

