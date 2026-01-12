VIDEO Ovo ledi krv u žilama: Trojica pala, on ostao sam i jurio 120 na sat u praznom bobu

Scene koje su se u nedjelju odigrale na Svjetskom kupu u bobu u švicarskom St. Moritzu zaledile su krv u žilama i najiskusnijim pratiteljima ovog sporta. Američki tim u bobu četverosjedu spremao se za start, a vozač Kris Horn, kako je i uobičajeno, prvi je uskočio u letjelicu. No, samo nekoliko trenutaka kasnije, sve se pretvorilo u kaos. Njegova tri kolege, Ryan Rager, Hunter Powell i Caleb Furnell, nisu uspjeli uskočiti u bob. Rager se prvi spotaknuo, što je pokrenulo domino-efekt u kojem su ostala dvojica članova posade završila na ledu. Powell je pritom snažno udario leđima o zaleđenu ogradu staze dok je bob s Hornom već jurio prema prvom zavoju.

Horn je ostao sam u bobu četverosjedu, prepušten na milost i nemilost jednoj od najzahtjevnijih staza na svijetu. Bez dodatne težine svojih kolega koja bi stabilizirala bob, Horn je jurio brzinom od gotovo 120 kilometara na sat, boreći se da održi kontrolu u ledenom koritu. Osim što je bob bio prelagan i nestabilan, najveći je problem bio što u njemu nije bilo kočničara, osobe zadužene za zaustavljanje na kraju vožnje. Komentatori prijenosa situaciju su bez okolišanja opisali kao "apsolutnu noćnu moru za vozača i posadu", diveći se Hornovoj vještini da održi bob na stazi.

Njegova vožnja trajala je nešto više od minute, a svaki zavoj bio je nova borba za život. Nakon što je prešao ciljnu liniju, pokazao je nevjerojatnu prisebnost. Brzo se prebacio prema stražnjem dijelu boba kako bi dohvatio ručice kočnica i zaustavio jurilicu. Srećom po njega, Horn je karijeru započeo upravo kao kočničar, pa je točno znao što treba učiniti. Sportaši i treneri iz drugih reprezentacija odmah su dotrčali do cilja kako bi provjerili je li dobro, a mnogi su mu u nevjerici stiskali ruku, čestitajući mu na preživljavanju.

Dok je Horn izlazio iz boba neozlijeđen, mašući kamerama da je sve u redu, glavna briga bila je usmjerena na trojicu kolega koji su ostali na startu. Srećom, nitko nije teže stradao. Sva rendgenska snimanja pokazala su negativne rezultate, a Hunter Powell je za Associated Press izjavio tek da ga "malo boli" te da će "biti dobro za nekoliko dana". Olakšanje nije krio ni glavni trener američke reprezentacije, Chris Fogt, koji je poručio: "Sretni smo što nije bilo gore". Ovaj incident zaokružio je iznimno težak vikend za Horna, koji je dan ranije doživio nesreću i u utrci dvosjeda. Unatoč svemu, očekuje se da će Horn biti jedan od glavnih vozača američke reprezentacije na nadolazećim Olimpijskim igrama u Milanu i Cortini.