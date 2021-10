Zvijezda Barcelone žalila se na bol u prsima: Odveden je u bolnicu

Napadač Barcelone Sergio Aguero odveden je bolnicu nakon što se žalio na bolove u prsima i vrtoglavicu tijekom ligaške utakmice s Alavesom u subotu.

"Sergio Aguero mučio se s bolovima u prsima u većem dijelu prvog poluvremena i odveden je u bolnicu na kardiološki pregled", objavila je Barcelona.

Argentinca je zamijenio Philippe Coutinho u 41. minuti utakmice.

Foto: ALBERT GEA Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Deportivo Alaves - Camp Nou, Barcelona, Spain - October 30, 2021 FC Barcelona's Sergio Aguero leaves the pitch after sustaining an injury REUTERS/Albert Gea

Prethodno je Aguero svojoj klupi nekoliko puta signalizirao da želi izvan igre. Nedugo prije zamjene legao je na travu držeći se za prsa.

Medicinsko osoblje mu je hitno priteklo u pomoć pa se 33-godišnji napadač pridigao i sam napustio teren bez pomoći.

"Rečeno mi je da je osjećao vrtoglavicu. Upravo sam saznao da je odvezen u bolnicu i ne mogu reći ništa više", kazao je Barcelonin trener Sergi Barjuan.