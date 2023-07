Hrvati zviždali vrataru koji je 'rođen u srpskoj Dalmaciji', a on kaže: Svaka čast, ispali ste gospoda

U prvom susretu 2. pretkola Lige prvaka Zrinjski, koji vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Rendulić, u Mostaru je sinoć izgubio od Slovana iz Bratislave sa 0-1.

Ove dvije ekipe igrale su i prošle godine, ali u play-offu Konferencijske lige, a Slovan je bio bolji nakon izvođenja jedanaesteraca. Slovaci su i ovoga puta bliže prolazu nakon gostujuće pobjede 1-0 izborene golom Sharanija Zubera u 53. minuti.

Zrinjski je nešto bolje otvorio susret, imao je zrelije prilike u prvom poluvremenu, ali nije bilo golova.

Gosti su poveli u nastavku iz prve prave prilike. Lucas Lovat je u 53. minuti ubacio, a Sharani Zuberu zabio glavom. Belgijski sudac Bram Van Driessche je provjeravao situaciju zbog mogućeg prekršaja u napadu, ali je na koncu pokazao na centar.

Za domaći sastav nastupila su osmorica hrvatskih nogometaša. Branio je Marko Marić, Dario Čanađija i Tomislav Kiš su odigrali cijeli susret, Antonio Ivančić i Mario Tičinović su igrali do 64. minute, Matej Senić prvo poluvrijeme, Mario Ćuže do 83. minute kada je umjesto njega u igru ušao Matija Malekinušić. Za goste je do 67. minute igrao Marko Tolić. Uzvrat je 1. kolovoza u Bratislavi.

Inače, navijači u Mostaru zviždali su gostujućem vrataru Milanu Borjanu svaki put kada bi primio loptu. Borjan je rođen u Kninu, a poznat je po izjavi da je rođen "u srpskoj Dalmaciji".

– Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina – izjavio je svojedobno bivši vratar Crvene zvezde.

A ovaj se vratar koji nastupa za Kanadu nakon utakmice osvrnuo na navijače u Mostaru.

- Nije bilo provokacija. Nisam ništa čuo, sve je bilo korektno. Kapa dolje, ispali su gospoda i nemam što reći. Svaka čast za navijanje i za cijelu utakmicu - rekao je Borjan.