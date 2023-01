Borbena Ljutić opet izletjela, Zubčić vrlo dobar deseti: 'Uhvatio sam ritam, dalje idem samo jako'

U veleslalomu održanom u Adelbodenu Filip Zubčić osvojio je 10. mjesto što mu je, nakon 10. i osmog mjesta u Alta Baldiji, treći top 10 plasman u sezoni. Svoje 12. uzastopno postolje u veleslalomu izborio je Švicarac Marco Odermatt, četvrtu pobjedu u pet ovosezonskih nastupa. Uz njega, na postolju su se našli još i trećeplasirani mu sunarodnjak Meillard te drugoplasirani Norvežanin Kristoffersen koji mu se i naklonio radi pobjede od 73 stotinke prednosti.

U ukupnom redoslijedu veleslaloma Zubčić je također deseti sa 106 osvojenih bodova te je zadovoljno komentirao rezultat iz švicarskog zimovališta.

„Ovo je solidan rezultat. Skijanje je u drugoj vožnji bilo dosta dobro, ali naravno ne i savršeno. Može to i bolje, ali definitivno sam uhvatio konstantnu plasmana među deset najboljih, a to je u ovom trenutku prilično važno. Nadam se da će forma biti sve bolja te da ću nastaviti skijati sve bolje“, rekao je Zubčić nakon veleslaloma te uoči nove utrke u Adelbodenu, a to je nedjeljni slalom.

„Idem jako dalje, kako u veleslalomu tako i u slalomu. Nadam se dobrim vožnjama u nedjelju i novom rezultatu s kojim ću biti zadovoljan“, završio je Zubčić.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 04.01.2023., Zagreb - Prva voznja prve utrke zenskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2023. Zrinka Ljutic. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

U Kranjskoj Gori je održana ženska veleslalomska utrka u kojoj je, pomalo neočekivano, slavila 26-godišnja Kanađanka Valerie Garnier kojoj je to bila prva pobjeda (i prvo postolje) u karijeri. Ona je prva Kanađanka koja je pobijedila u veleslalomu još od 1974.

Druga je bila Talijanka Bassino kojoj je to bilo peto uzastopno ovosezonsko postolje dok je treće mjesto osvojila Slovakinja Vlhova dok se najbolja skijašica današnjice Mikaela Shiffrin izborila za šesto mjesto.

Naša Zrinka Ljutić krenula je sjajno ali je učinila pogrešku pa je izletjela već u prvoj vožnji, baš kao i u slalomu na Sljemenu tri dana prije.