Zubac zabio 24 i skupio 16 skokova u utakmici karijere, Dončić ispisao povijest

Ivica Zubac je odigrao utakmicu karijere zabivši 24 koša i ugrabivši 16 skokova za Los Angeles Lakerse koji su kod kuće sa 116 102 svladali Phoenix Sunse Dragana Bendera.

Zubac je bio najučinkovitiji igrač pobjedničke momčadi, do učinka od 24 koša došao je uz šut iz igre 9/16 u 35 minuta na terenu a pritom je upisao i rekordnih 16 koševa te četiri blokade.

Kentavious Caldwell-Pope je također ubacio 24 koša, a Brandon Ingram 22 za Lakerse koji su prekinuli niz od četiri poraza.

Kod Phoenixa, kojem je ovo osmi poraz zaredom, Devin Booker je bio najbolji s 21 poenom, a Dragan Bender je u 13 minuta zabio pet koševa (šut iz igre 2/4, trice 0/2) i upisao četiri skoka te jedan blok.

Minnesota Timberwolves su kod kuće doživjeli poraz, sa 125-111 su ih pobijedili gostujući Utah Jazz koje je predvodio Donovan Mitchell s 29 poena i pet asistencija.

Šarić je za Minnesotu odigrao 30 minuta i u tom je vremenu zabio samo tri poena uz šut iz igre 1/4, ali je tome pridodao solidnih 11 skokova. Najbolji strijelac Timberwolvesa bio je Andrew Wiggins s 35 ubačaja.

Poraz su kod kuće doživjeli i New York Knicksi Marija Hezonje, od njih su sa 106-97 bolji bili gostujući Miami Heat. Mario Hezonja je u 30 minuta na terenu zabio 12 koševa (šut iz igre 4/10, trice 1/4) uz pet skokova, jednu asistenciju i tri ukradene lopte. Wayne Ellington je predvodio Miami s 19 poena, dok je najbolji kod Knicksa bio Tim Hardaway Jr. s 22.

Cleveland Cavaliers su u gostima sa 104-101 pobijedili Chicago Bullse, a Ante Žižić je u 36 minuta zabio osam koševa (šut iz igre 4/11) uz rekordnih 14 skokova, tri asistencije te po jednu ukradenu loptu i jedan blok.

Alec Burks i Jordan Clarkson su predvodili Cleveland sa 18 koševa, a Chicago Lauri Markkanen s 21 poenom i 15 skokova.

Toronto Raptors su sa 123-120 svladali domaće Dallas Maverickse pokvarivši tako večer sjajnom Luki Dončiću koje je za poraženu momčad zabio 35 koševa uz 12 skokova i 10 asistencija i upisao svoj drugi triple-double ove sezone. Dončić je sa 19 godina postao prvi tinejdžer koji je stigao do triple-double uz učinak od najmanje 30 koševa. Do jučer je tu titulu držao LeBron James koji je do takvog rezultata stigao na utakmici protiv Milwaukee Bucksa u travnju 2005. kada je imao 20 godina i 100 dana.

Kod Toronta je najbolji bio Kawhi Leonard s 33 koša.

Oklahoma City Thunder je sa 118-112 kod kuće nadigrao Milwaukee Buckse, a do pobjede ih je vodio Paul George s 36 koševa od čega je čak osam trica. Russell Westbrook je upisao triple-double s 13 koševa, 13 skokova i 11 asistencija.

Houston Rockets su sa 103-93 bili bolji kod kuće od Orlando Magica, a James Harden je zabio 40 koševa uz 11 skokova i šest asistencija. To mu je 23. utakmica zaredom s najmanje 30 koševa.

LA Clippers su sa 122-108 kod kuće svladali Sacramento Kingse, a San Antonio Spurs sa 132-119 Washington Wizardse.

