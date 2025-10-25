Zubac ubacio osam koševa u pobjedi Clippersa, Šarić skroman

Sacramento Kingsi Darija Šarića pobijedili su Utah Jazz sa 105-104 u svojoj prvoj utakmici na domaćem terenu ove sezone, a Los Angeles Clippers Ivice Zubca su uvjerljivo sa 129-102 nadigrali kod kuće Phoenix Sunse.

Pobjedu je Kingsima osigurao Domantas Sabonis koji je zabio koš 6,4 sekunde prije kraja. Zach LaVine je bio najučinkovitiji u redovima Sacramenta s 31 košem, a Sabonis je postigao 12 koševa i imao najviše skokova na utakmici, 12, dok je rezervni igrač Malik Monk dodao 20 koševa. Dario Šarić je bio skroman u pobjedi Kingsa, u 15:42 minute na terenu ubacio je pet koševa (šut iz igre 1/2, trice 1/2) uz dva skoka i dvije asistencije.

U utakmici u kojoj nijedna momčad nije vodila s više od osam poena razlike, momčadi su se izmjenjivale u vodstvu u posljednjih 4:17 minuta, a Utah je zadnji put poveo 28,1 sekundu prije kraja 104-103 nakon dva slobodna bacanja Laurija Markkanena. Markkanen je bio je najbolji strijelac utakmice s 33 poena za Utah. George je dodao 18 poena i 10 asistencija, što je najviše na utakmici, dok je Sensabaugh imao 15 poena za Jazz koji je tražio drugu uzastopnu pobjedu nakon što je na otvaranju sezone slavio protiv Los Angeles Clippersa.

U prvoj pobjedi na početku sezone Clipperse je predvodio James Harden koji je u prvom poluvremenu postigao 26 od svojih 30 poena, Kawhi Leonard, koji je se nije iskazao u porazu Los Angelesa od Utaha na otvaranju sezone, utakmicu je završio s 27 poena, pet skokova i pet asistencija. Zubac je odigrao nešto manje od 25 minuta za Clipperse i zabio je osam koševa (šut iz igre 3/5) uz pet skokova i četiri asistencije, Los Angeles je u drugom poluvremenu ograničio Phoenix na samo 7 od 24 šuta , dok je na drugoj strani pogodio 14 od 21 (66,7%). Clippersi su u četvrtini nadmašili Sunse 38-23 i poveli sa 16 koševa na poluvremenu, a u istom su ritmu nastavili i nakon odmora. Domaćini su u trećoj četvrtini nadmašili Sunse u šutu, 11 od 17 (64,7%) prema 7 od 22 (31,8%), stvorivši vodstvo od čak 32 poena. Obrana Los Angelesa ograničila je Devina Bookera na 18 poena. Clippersi su također prisilili Bookera da napravi tri od 18 izgubljenih lopti Phoenixa. Dillon Brooks bio je najbolji strijelac Phoenixa s 21 poenom.

Los Angeles Lakersi su sinoć kod kuće pobijedili Minnesota Timberwolvese, momčad koja ih je prošle sezone izbacila iz doigravanja, sa 128-120, a Luka Dončić je odigrao sjajnu utakmicu zabivši 49 poena uz 11 skokova i osam asistencija. Austin Reaves je dodao 25 koševa i 11 asistencija, a Rui Hachimura 23 poena. Kod Minnesote, najbolji je bio Anthony Edwards s 31 ubačajem, a Julius Randle dodao je 26 poena i devet skokova za Timberwolvese. Donte DiVincenzo postigao je 13 poena, a Jaden McDaniels 10 za Minnesotu, koja je na otvaranju sezone u gostima imala omjer 1-1 i suočit će se s prvakom Istočne konferencije Indiana Pacersima u prvoj domaćoj utakmici u nedjelju. Lakersi su završili prvo poluvrijeme, u kojem je Dončić zabio 32 koša, serijom 14-4 i otišli na poluvrijeme s vodstvom 68-63. U trećoj četvrtini su iskoristili seriju 13-6 za svoje prvo dvoznamenkasto vodstvo od 97-86, a u zadnjoj su imali prednost od 108-94 koju Minnesota nije uspjela stići.

Portland Trail Blazersi su u gostima sa 139-119 nadigrali Golden State Warriorse kojima je ovo prvi poraz u tri utakmice nove NBA sezone. Portland je do pobjede predvodio Deni Avdija s 26 poena, šest asistencija i pet skokova, a Jerami Grant je dodao 22 poena s klupe, a Toumani Camara 19 poena, sedam skokova i tri ukradene lopte, čime je Portland prekinuo niz od devet poraza protiv Golden Statea. Tiago Splitter iz Portlanda postao je prvi Brazilac koji je trenirao NBA utakmicu. Privremeno vodi momčad nakon što je Chauncey Billups u četvrtak uhićen u sklopu FBI-jeve istrage o kockanju. Stephen Curry je pogodio sedam trica i postigao 35 poena prije nego što je izašao 9:21 minuta prije kraja utakmice. Curry je postigao 42 poena večer ranije kada je Golden State zabilježio pobjedu od 137-131 u produžetku nad gostujućim Denver Nuggetsima. Jonathan Kuminga imao je 16 poena i osam skokova, Jimmy Butler III dodao je 14 poena, a Draymond Green 12 poena za Warriorse.

Miami Heat su u gostima 'razmontirali' Memphia Grizzliese sa 146-114, nakon što su u poluvremenu zabili 86 koševa. Najbolji pojedinac pobjedničke momčadi bio je Bam Adebayo s 24 ubačaja. Nikola Jokić je dodao 20 poena i šest skokova za Heat koji je na poluvremenu imao prednost od 39 koševa. Kod Memphisa najbolji je bio s 19 ubačaja Jaren Jackson Jr., dok je Cedric Coward dodao 16 poena.

Milwaukee Bucksi su sa 122-116 bili bolji od domaćih Toronto Raptorsa, a najzaslužniji za pobjedu bio je Giannis Antetokounmpo s 31 poenom i 20 skokova. Gary Trent Jr. je ubacio 20 koševa Buckse, a Cole Anthony 23 s klupe za Milwaukee. U redovima poražene momčadi najbolji je bio Brandon Ingram s 29 poena.

Atlanta Hawks su na gostovanju sa 111-107 nadigrali Orlando Magic, a Trae Young je pogodio dva slobodna bacanja 21 sekundu prije kraja čime je osigurao pobjedu svojoj momčadi. Young je utakmicu završio s 25 ​​poena i šest asistencija za Hawkse, koji su zaostajali čak 14 poena prije nego što su u četvrtoj četvrtini nadmašili Orlando 33-21. Nickeil Alexander-Walker dodao je 19 koševa, dok je Onyeka Okongwu ubacio 17 koševa za Hawkse. Franz Wagner predvodio je Orlando s 27 koševa, a slijede ga Tristan da Silva i Desmond Bane s po 15 koševa.

Detroit Pistonsi su u gostima sa 115-111 bili bolji od Houston Rocketsa zahvaljujući Cadeu Cunninghamu koji je pogodio dva slobodna bacanja 5,5 sekundi prije kraja. Cunningham je u četvrtoj četvrtini postigao 10 od svojih 21 poena, što je najviše u momčadi, te dodao sedam skokova i devet asistencija. Kevin Durant predvodio je Rocketse s 37 poena, dok je Sengun dodao 17 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

New York Knicks su kod kuće sa 105-95 svladali Boston Celticse, a Karl-Anthony Towns je u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s drugim double-double učinkom zaredom. Ključna je bila druga četvrtina u kojoj su Knicksi nadigrali Celticse rezultatom 42-14. Towns je utakmicu završio s 26 poena i 13 skokova. Jalen Brunson je bio najbolji strijelac New Yorka i utakmice s 31 poenom. Jaylen Brown postigao je 23 poena, dok je Sam Hauser imao 18 poena za Celticse, koji imaju omjer 0-2 prvi put od sezone 2021./22.

Cleveland Cavaliers su u gostima sa 131-124 bili bolji od Brooklyn Netsa, a do pobjede ih je vodio Donovan Mitchell s 35 koševa. Cavaliersi su u jednom trenutku utakmice vodili s čak 25 kopeva razlike i držali su dvoznamenkastu prednost do sredine četvrte četvrtine. Jarrett Allen dodao je 22 poena protiv svoje bivše momčadi, a Sam Merrill također je ubacio 22 za Cavalierse. Kod Brooklyna najučinkovitiji je bio Cam Thomas s 33 poena, a Michael Porter Jr. je dodao 31 poen.

San Antonio Spursi su na gostovanju nakon produžetka sa 120-116 svladali New Orleans Pelicanse, a Victor Wembanyama je bio nadomak triple-double učinka s 29 poena, 11 skokova i devet blokada. Devin Vassell dodao je 23 poena, Stephon Castle 16 poena, a Luke Kornet 14 poena i 12 skokova s ​​klupe za Spurse. Zion Williamson predvodio je Pelicanse s 27 poena, 10 skokova i 7 asistencija, dok je Trey Murphy III imao double-double s 24 poena i 10 skokova.

Wasahington Wizards su također na gostovanju sa 117-107 nadigrali Dallas Maverickse, a do pobjede ih je predvodio Kyshawn George s učinkom karijere od 34 poena i 11 skokova. Anthony Davis postigao je 27 poena i 13 skokova za Maverickse koji su od početka sezone bez pobjede.