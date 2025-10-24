Oklahoma u reprizi finala svladala Pacerse, briljirao MVP s rekordom karijere

Najkorisniji igrač (MVP) prošle sezone te finala doigravanja Shai Gilgeous-Alexander predvodio je Thunder s novim rekordom karijere od 55 koševa, a neočekivano veliku pomoć dobio je igrača s klupe Ajaya Mitchella koji je zabio 26 poena. Kod Pacersa, kojima je ovo bila prva utakmica sezone, u izostanku Tyresea Haliburtona, sjajne su partije pružili Benedict Mathurin sa 36 ubačaja i 11 skokova te Pascal Siakam sa 32 pogotka i 15 skokova. Upravo su Siakam i Mathurin svojim ubačajima na kraju četvrte četvrtine i prvog produžetka uspijevali poravnavati rezultat i odvoditi utakmicu u nastavak, ali u prvoj minuti drugog produžetka Mathurin je napravio isključujuću šestu osobnu pogrešku, a to se pokazalo prevelikim hendikepom pa su prvaci na kraju slavili.

Prije dva dana Oklahoma City je na otvaranju nove sezone na svom terenu također nakon dva produžetka svladala još jednog od ozbiljnih konkurenata na krunu Houston Rocketse. Drugu pobjedu u dva dana ostvarili su i Golden State Warriorsi koji su na svom parketu nakon produžetka nadvisili Denver Nuggetse sa 137-131. Opet je briljantan u dresu Warriorsa bio Stephen Curry sa 42 koša, dvostruko više od drugog najboljeg strijelca svoje momčadi Jimmyja Butlera koji se zaustavio na 21. Kod Nuggetsa je Aaron Gordon sa 50 ubačaja, od toga 10 trica, postavio svoj novi rekord karijere, Jamal Murray je dodao 25 uz 10 asistencija, a Nikola Jokić je upisao "triple-double" sa 21 poenom, 13 skokova i 10 asistencija, no niti to nije bilo dovoljno za uspjeh u Zaljevu.

Desetom tricom Gordona Nuggetsi su poveli 120-117 26 sekundi prije kraja četvrte četvrtine, no u sljedećem je napadu Warriorsa tricom za 120-120 odgovorio Curry te se otišlo u produžetak. U dodatnih pet minuta ključnom se pokazala 12-2 serija Warriorsa kojom su zaostatak 123-125 pretvorili u nedostižnu prednost 135-127 uoči zadnje 24 sekunde.

I Warriorsi su u novu sezonu krenuli s dvije velike pobjede jer su prije dva dana nadigrali Lakerse u Los Angelesu, dok je Nuggetsima ovo bio prvi ovosezonski nastup.