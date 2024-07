Zubac: Šarić je naš vođa, on nas sve povezuje na parketu

Bila je to jedna od najboljih predstava hrvatskih košarkaša posljednjih godina. Bolja čak i od one prošloljetne senzacionalne pobjede nad Turskom usred Istanbula (84:71) koja ih je i dovela do Atene.

I tada je - s 22 koša i 11 skokova - igrač utakmice bio Dario Šarić. Baš kao i sada, u uvjerljivoj pobjedi nad Slovenijom (108:92), prvoj nakon pet uzastopnih poraza od sjevernih nam susjeda.

Protiv Slovenaca 30-godišnji krilni centar (208 cm) uknjižio je trostruko-dvoznamenkasti učinak od 19 koševa, 10 skokova i 10 asistencija. Prvi je to Šarićev triple-double u dresu nacionalne vrste a treći u povijesti hrvatske reprezentacije na velikim natjecanjima.

Prvi je ostvario Stojko Vranković na Eurobasketu 1993. koji je u utakmici za treće mjesto s Grčkom upisao 12 koševa, 13 skokova i čak 10 blokada.

Drugi je, dvije godine kasnije, na Eurobasketu u Ateni uknjižio Toni Kukoč igrajući protiv Finske (15 koševa, 12 skokova, 11 asistencija).

Nakon, uvjerljive pobjede nad Slovencima hrvatski izbornik Josip Sesar nije mogao izbjeći pitanje o Šišiju:

- On je naš kapetan, naš vođa koji je sjajno kontrolirao ritam utakmice. Kada on igra s loptom Dario je možda i najbolja četvorka među europskim košarkašima.

Slično je zborio i naš startni centar Ivica Zubac koji je u svojih 18 minuta ubacio isto toliko koševa uz osam skokova i pet asistencija:

- Dario je bio nevjerojatan. On je naš vođa, on nas povezuje na parketu. Mi mu vjerujemo a on nas vodi na terenu i izvan njega. On to radi cijelu karijeru i to nije ništa novo za nas.

A sam Dario, kao istinski kapetan, najmanje je govorio o sebi i svom statističkom postignuću.

- Otvorili smo utakmicu jako dobro i potom odigrali jako dobru timsku utakmicu. Ne bih htio nikoga isticati no moram reći da je Goci Filipović u krucijalnim trenucima pogađao dalekometne šuteve i svaka mu čast na tome. Momčadi koja se okupila prošlo ljeto ovo je bio najjači test no pokazali smo da znamo i možemo igrati.

Hrvatska je u jednom trenutku imala i 29 koševa prednosti a na kraju je završilo "plus 16". Za europsku košarkašku javnost, pa tako i domaću, to je zacijelo iznenađujući ishod no je li i za same Sesarove izabranike?

- Mi smo ušli u utakmicu spremni da se borimo i željni da pokažemo da možemo igrati košarku visoke razine. Kad su već Slovenci imali u Dončiću ogromnu prednost, jer riječ je o možda i najboljem košarkašu današnjice, mi smo uspjeli iskoristiti neke naše adute - ispričao je Šarić.