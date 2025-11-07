Naši Portali
NOVI SKANDAL?

Zubac odigrao utakmicu sezone, ali zbog poteza njegovog trenera navijači zazivaju FBI

07.11.2025.
Zubac je odigrao odličnu utakmicu pa je mnoge navijače začudilo što je uz takve brojke na parketu proveo samo 27 minuta

U jedinoj utakmici NBA lige koja se igrala u noći s četvrtka na petak Phoenix Sunsi su pobijedili Los Angeles Clipperse sa 115:102. Najbolji kod pobjedničke momčadi bio je debitant Jalen Green koji je ubacio 29 poena u svom prvom nastupu za Sunse nakon što je propustio prvih osam utakmica sezone.

Green je u Sunse stigao u razmjeni za Kevina Duranta ovog ljeta. Devin Booker dodao je 24 poena i sedam asistencija za Sunse, a Grayson Allen 18 poena. Najbolji kod ozljedama pogođenih Clippersa bio je hrvatski centar Ivica Zubac s 23 ubačaja i 11 skokova čime je došao do trećeg double-double učinka sezone kao i sezonskog rekorda po broju poena.

Zubac je odigrao odličnu utakmicu pa je mnoge navijače začudilo što je uz takve brojke na parketu proveo samo 27 minuta, a u četvrtoj četvrtini nije uopće ulazio u igru. Mnogi su navijači zato kritizirali trenera Tyronnea Luea, a neki na X-u zazivaju i intervenciju FBI-ja zbog skandala s klađenjem koji su prošlih tjedana pogodili ligu, a koji pokazuju da su igrači znali namještati vlastitu statistiku kako bi prolazile oklade njihovih prijatelja i poslovnih partnera.

Kod Clippersa nisu nastupili ni Kawhi Leonard ni James Harden, a ovim porazom pali su na 12. mjesto Zapadne konferencije s ri pobjede i pet poraza iz osam utakmica, dok je Phoenix deveti s četiri pobjede i pet poraza.

