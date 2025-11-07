Zubac odigrao utakmicu sezone, ali zbog poteza njegovog trenera navijači zazivaju FBI

U jedinoj utakmici NBA lige koja se igrala u noći s četvrtka na petak Phoenix Sunsi su pobijedili Los Angeles Clipperse sa 115:102. Najbolji kod pobjedničke momčadi bio je debitant Jalen Green koji je ubacio 29 poena u svom prvom nastupu za Sunse nakon što je propustio prvih osam utakmica sezone.

Green je u Sunse stigao u razmjeni za Kevina Duranta ovog ljeta. Devin Booker dodao je 24 poena i sedam asistencija za Sunse, a Grayson Allen 18 poena. Najbolji kod ozljedama pogođenih Clippersa bio je hrvatski centar Ivica Zubac s 23 ubačaja i 11 skokova čime je došao do trećeg double-double učinka sezone kao i sezonskog rekorda po broju poena.

Zubac je odigrao odličnu utakmicu pa je mnoge navijače začudilo što je uz takve brojke na parketu proveo samo 27 minuta, a u četvrtoj četvrtini nije uopće ulazio u igru. Mnogi su navijači zato kritizirali trenera Tyronnea Luea, a neki na X-u zazivaju i intervenciju FBI-ja zbog skandala s klađenjem koji su prošlih tjedana pogodili ligu, a koji pokazuju da su igrači znali namještati vlastitu statistiku kako bi prolazile oklade njihovih prijatelja i poslovnih partnera.

Kod Clippersa nisu nastupili ni Kawhi Leonard ni James Harden, a ovim porazom pali su na 12. mjesto Zapadne konferencije s ri pobjede i pet poraza iz osam utakmica, dok je Phoenix deveti s četiri pobjede i pet poraza.