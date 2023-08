Zubac: Niti u jednom trenutku nismo bili nervozni i evo nas u finalu

Rutinirano pobijedivši u polufinalu Ukrajinu (85:705), hrvatska muška košarkaška reprezentacija izborila se za nastup u nedjeljnom finalu pretkvalifikacijskog turnira što se igra u Istanbulu. A ondje nas u nedjelju (19 sati) čekaju raspucani domaćini Turci, koji su pobijedili Švedsku (105:84) i koji će imati podršku punih tribina Sinan Erdem Arene što će biti najveći izazov za, ovo ljeto, još nepobijeđenu Hrvatsku (11 utakmica - 11 pobjeda).

A tri naša najkorisnija igrača u ovom susretu bili su senatori - Dario Šarić (18 koševa, 8 skokova), Ivica Zubac (20 koševa, 7 skokova) i Mario Hezonja (22 koša, 5 skokova) - a zanimljivo je da su sva trojica imali valorizaciju od 24 indeksna boda.

Po prvi put na ovom turnir, izbornik Josip Sesar započeo je utakmicu s igrački najjačom petorkom (Filipović, Smith, Hezonja, Šarić, Zubac) to jest s Hezonjom u početnoj postavi.

- Sad kad smo došli do finala mogu vam reći što sam i svima rekao pa tako i Hezonji: "Moja ideja je dovesti vas do polufinala a onda vas četvorica igrate zajedno". Ja sam morao nekoga od njih držati vani da kada radimo izmjene na parketu imamo nekoga od njih radi stabilnosti. Pokazalo se da je za to idealan Hezonja koji sa svojim individualnim sposobnostima može promijeniti ritam. Kao takav Mario je odigrao sjajno prvu utakmicut, druge dvije promjenjivo a ovoj je opet bio sjajan.

I doista, Hezonja je prštao energijom a i izveo je potez utakmica kada je, na dugo dodavanje kapetana Šarića, akrobatski zakucao (alley-oop) za 81:64. Jako dobro čitajući igru, kapetan - Šarić je opet bio mozak momčadi a Ivica Zubac moć u reketu. No, vrlo vrijedan posao odradio je i startni razigravač Goran Filipović (10 koševa, tri asista) čija je zadaća bila pritiskati suparničkog razigravača Kovliara (20 koševa, 8 asista), njihova najboljeg igrača

- Kovliar je jak na lopti, ima sve ovlasti i to koristi, upravlja s momčadi. U svlačionici smo se dogovorili kako ćemo u nastavku protiv njega pa nam u trećoj četvrtini nije ništa zabio. Na koncu smo dospjeli tamo gdje smo pri kraju ljeta htjeli biti a to je finale ovog tunira. Od 5. srpnja gradili su se sustav i zajedništvo a prije dva tjedna, s priključenjem igrača velike kvalitete, podigli smo se na višu razinu - kazivao je Goran Filipović kojem je, kao i pričuvnom razigravaču Borni Kapusti, komplimentirao i izbornik Josip Sesar:

- Plan je bio napasti njihova razigravača, ući mu u prsa, da se ne osjeća ugodno, izbaciti ga iz komforne zone. S obzirom na konačnu razliku možda sam i ranije mogao vaditi neke nositelje, primjerice Smitha koji je malo iskrenuo nogu ili Zupca koji se potrošio jako puno protiv dva ukrajinska centra Pustovija i Kravcova koji su se stalno mijenjali.

A spomenuti Smith je odigrao korisniju utakmicu no što njegove brojke sugeriraju (9 koševa, 3 asista) baš kao i pričuvni centar Ljubičić koji je svoju, petominutnu, minijaturu defenzivno jako dobro odradio. A to je prvom centru Ivici Zubcu itekako dobro došlo, da može predahnuti, a on je pak izrazio zadovoljstvo zajedništvom:

- Danas smo pokazali da nismo slučajno dobili prethodne tri utakmice. Ukrajina je dosta solidna momčad, dosta su visoki i fizički jaki no mi smo se držali plana, dobro smo se branili i zadržali ih na 70 koševa. Sviđa mi se to što niti u jednom trenutku nismo bili nervozni. Znali smo da ako se držimo zajedništva, ako nastavimo igrati obranu i zatvorimo njihov napadački skok da ćemo dobiti priliku da se odvojimo i to se i dogodilo.