Sesar: Ostvarili smo priželjkivano, no svakako moramo popraviti obrambeni skok

I iz treće utakmice pretkvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre, što se igra u Istanbulu, Hrvatska je izašla pobjednikom. Nakon, prilično uvjerljivih predstava protiv Belgije (86:55) i Švedske (99:67), uslijedila je nešto bljeđa izvedba protiv Nizozemske (89:81).

- Ova današnja utakmica možda nije bila na razini gledljivosti kao što su bile prve dvije. Ja bih volio da smo energetski odigrali i ovu kao i prve dvije utakmice no treba znati da nas je sustigao i umor jer nam je ovo bila treća utakmica u četiri dana. Priželjkivao sam da iz ove skupine izađemo kao prvoplasirani što smo i učinili no kako nas povijest uči da smo s ovakvim reprezentacijama prije imali velikih problema normalno je da sam u turnir ušao s puno opreza - zborio je hrvatski izbornik Josip Sesar kojem je ovo bila sedma uzastopna trenerska pobjeda u službenim utakmicama otkako je preuzeo reprezentaciju a s tri prijateljske i deseta zaredom (10-0).

Standardna prva petorka - Filipović, Badžim, Smith, Šarić i Zubac - autoritativno je otvorila i ovaj susret pa je Hrvatska već u osmoj minuti imala dvoznamenkastu prednost (24:13). A u toj dionici posebno se isticao kapetan Dario Šarić kojeg je bilo u svim elementima igre (9 koševa, po 3 skoka i asista te 2 osvojene lopte).

A da je hrvatska lopta dobro kružila govori i podatak da su naši u prvih 10 minuta imali 10 asistencija a do kraja prvog poluvremena upisali su 18 dodavanja za koš. Prednjačio je Dario Šarić sa sedam asistencija dok je teški centar Ivica Zubac bio naš vodeći strijelac (12 koševa u prvom i još 11 u drugom poluvremenu).

Ono što je bilo ohrabrujuće jest i to da rezultat nije pao kada je izbornik Sesar ušao u rotacije. Štoviše, alternativna petorka - Kapusta, Hezonja, braća Drežnjak i Prkačin - ne samo da je obranila naslijeđenu prednost nego ju je i povećala na "plus 17" (34:17) u 14. minuti.

U nastavku su naši neko vrijeme održavali dvoznamenkastu prednost no onda je pala obrana, posebice na nizozemskom šuteru Frankeu (22 koša), pa se na mali odmor između treće i četvrte četvrtine otišlo sa samo šest koševa hrvatske prednosti (68:62).

Premda smo treću dionicu izgubili (20:26), hrvatski izbornik je posljednju četvrtinu započeo bez svojih najboljih igrača, s petorkom koju su činili Kapusta, Perković, Badžim, Dario Drežnjak i Prkačin. Kad je vrag odnio šalu (71:65) Sesar je uveo Šarića i već u sljedećem napadu došli smo do lakog koša jer je kapetan asistirao Kapusti za zicer. U narednom hrvatskom posjedu uslijedila je Šarićeva duga lopta za Badžima koji je zabio dva bacanja a dva napada kasnije zabio je Dario i šut za "plus 15" (80:65) u 35. minuti.

Nakon toga više nije bilo potrebe dizati s klupe Zupca, Smitha i Hezonju koji su tako sačuvali energiju za polufinale koji će igrati u petak protiv Ukrajine. Kad je vidio da ima dovoljnu zalihu, Sesar je opet povukao Šarića, koji je u 26 i pol minuta imao 12 asistencija, i ostavio drugu petorku neka se prži u nizozemskom presingu. Prednost se na koncu jest istopila ali ne i hrvatska pobjeda (89:81).

- Najprije sam, u trećoj četvrtini, igrao sa Smithom, Hezonjom, Šarićem i Zupcem, da vidimo kako ih možemo zajedno koristiti u završnici ovog turnira. Srećom, imao sam tu mogućnost, dovoljno rezultatskog lufta, da u posljednjoj četvrtini igram s petorkom koja će nam trebati u veljači u kvalifikacijama za Eurobasket - kazao je Sesar priznavši nam i dio igre koji ga je u ovom susretu zabrinuo:

- Napad jest bio nešto sporiji no opet smo mi došli do 90-tak koševa no previše smo primili. Jedina stvar koja je bila baš loša jest obrambeni skok, Nizozemci su nam uhvatili svoja 23 promašaja, i mi na tome moramo raditi.