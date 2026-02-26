Podržati sadašnjeg izbornika Mijatovića na trening su došla i dva bivša izbornika, Repeša i Anzulović

Na posljednjem taktičkom treningu hrvatske košarkaške reprezentacije uoči sutrašnjeg dvoboja s Njemačkom medijima su ponuđeni izbornik Tomislav Mijatović i krilni-centar David Škara (203 cm). A to bi za ovog potonjeg, koji danas slavi 31. rođendan, trebala biti neka vrsta jamstva da će u petak navečer biti u završnih 12 igrača koji će istrčati sučelice Nijemcima.

Premda se s priključenjem Darija Šarića malo zagužvalo na visokim pozicijama, Škara je sretan što se to dogodilo:

- Svi znamo tko je Dario i što donosi ovoj momčadi. On je taj lider bez kojeg ova reprezentacija ne može. Do prije desetak dana nitko mu se nije nadao, a sada je tu što je ogroman plus za nas.

U temeljima samopouzdanja ove momčadi, koje ističe izbornik, svakako je i ona jesenska pobjeda nad Izraelom.

- Sigurno da je izvedba protiv Izraela doprinijela samopouzdanju unutar momčadi. No, moramo biti ponizni jer Hrvatska je dosta puta padala na nekim velikim ispitima. Ponizni jesmo ali ćemo dati sve od sebe da iskoristimo ovu priliku jer se stvarno nalazimo u dobroj situaciji.

Kako parirati moćnim Nijemcima?

- Njih svakako treba poštivati kao svjetske i europske prvake. Ako bismo ih pobijedili bilo bi to više od dva boda, značajan doprinos našem samopouzdanju za nastavak kvalifikacija.

Evo što je pak o predstojećoj, velikoj, utakmici imao za reći izbornik Tomislav Mijatović.

- Pripremni mini ciklus je završen vrlo uspješno. Baš smo sada s igračima pričali u hotelu pri čemu sam ustvrdio da je svih 15 igrača došlo u individualnoj formi koju ja do sada dugo nisam vidio. A to nam daje dodatno povjerenje koje imamo u njih i to mene kao izbornika čini sretnim.

Neizbježno je bilo pitanje o Dariju Šariću i stanju u kojem se priključio reprezentaciji=?

- On je igrač koji je po mom objektivnom, ne subjektivnom, sudu pojačanje za svaku momčad u Europi. Akcije i specijali su nešto na čemu stalno radimo i ovdje ih dorađujemo. Super je stvar za momčad što je Dario proveo prošlo ljeto s nama pa nema nepoznanica već imamo temelj. Igrač takve klase, igračke i ljudske, svaku momčad čini boljom. No, ne može to nama služiti kao opuštajući faktor. Nije da mi imamo Darija i da će on to riješiti. On je samo super kvalitetan dio jedne kvalitetne momčadi.

Sve je zanimalo hoće li hrvatski izbornik Marija Hezonju imati već sutra ili tek u nedjelju u drugoj utakmici s Njemačkom koja se igra u Bonnu. Otežavajuća okolnost je što Mario večeras igra euroligašku utakmicu protiv Bayerna, baš kao i trojica njemačkih reprezentativaca, a Real nije sklon ideji da mu jedan od najboljih igrača igra utakmice dan za danom. Ako bismo pak uračunali one tri utakmice u završnici španjolskog kupa to bi bilo pet utakmica u osam dana.

- Nakon te utakmice ćemo biti malo konkretniji. Ja se stvarno nadam da ćemo Marija u jednom od njegovih oblika. U kakvom god to bilo, bit će plus za nas.

A taj oblik bi mogao biti navijački jer iz Reala su, neslužbeno doznajemo, poručili da nemaju ništa protiv da se Mario priključi reprezentaciji već u petak ali da prvu utakmicu protiv Njemačke ne igra. Ako to bude tako bit će to šteta za zagrebačku publiku koja se zaželjela i Hezonje i Šarića ali i nacionalne vrste kao takve.

- Ne želim zvučati odveć romantično ili patetično no mi imamo sjajnu potporu gdje god u Hrvatskoj igrali. No, meni je jako drago da jedna legendarna dvorana kao što je Košarkaški centar Dražen Petrović ispunjena do posljednjeg mjesta kako bi našim igračima pružila maksimalnu potporu. Dakle, puna dvorana meni nije veliko iznenađenje ali mi je jako drago.

Ako je suditi po onome što je ovih dana govorio nama, čini se da je izbornik Mijatović i u razgovorima sa svojim igračima izbjegavao pričati o suparniku s izraženim strahopoštovanjem.

- Ja sam u pripremi ove utakmice pokušavao s igračima i stožerima krenuti od naše pripreme i kroz to se pripremiti za suparnika koji je individualno i momčadski iznimno jak. I koja ima određeno zajedništvo. Znamo da im nedostaju NBA igrači i nekolicina euroligaških igrača i to je svakako za nas dodatno obvezujući faktor. Jer to su igrači koji se pokušavaju nametnuti svom izborniku i koji će igrati s 200 posto angažmana i energije. I zato i mi imamo dodatnu obvezu biti dodatno spremniji i koncentriraniji pošto ipak igramo protiv svjetskog prvaka. To nas dodatno motivira i spremali smo se da budemo u prilici, s bilo kim da igramo, sami sebi priuštiti pobjedu. Dakako, uz dužno uvažavanje našeg suparnika kojeg Njemačka zaslužuje bez lažnih komplimenata. No, najvažnije je povjerenje u naše dečke.

A povjerenje u svog mlađeg kolegu imaju očito dvojica bivših izbornika - Jasmin Repeša i Dražen Anzulović - koji su došli podržati aktualnog izbornika Tomislava Mijatovića.