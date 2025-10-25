Druga vožnja je bila razočarenje, ali TOP 10 u veleslalomu je dobar početak za Zrinku

Jedan od vrlo čestih, ali načelno i vrlo istinitih citata vezan za sportske uspjehe na najvišoj profesionalnoj razini glasi: "Teško je doći do vrha, ali je još deset puta teže na vrhu ostati". I to ćemo kod Zrinke Ljutić moći vidjeti tek u slalomu, jer u veleslalomu najbolja hrvatska skijašica još nije dosegnula one najviše visine, nije dosegnula one veleslalomske teškašice poput Lare Gut-Behrami.

Svojim desetim mjestom na otvaranju sezone Svjetskog kupa u Söldenu Zrinka je nastavila davati otprilike rezultate kakve uobičajeno i ostvaruje u ovoj disciplini. Prošle sezone je završila osma u poretku veleslalomašica. U ovoj disciplini je osmi put došla među TOP 10, a jednom se zasad uspjela popeti na postolje, drugim mjestom u Killingtonu prošle sezone.

Naravno, nakon što je trećim mjestom u prvoj vožnji pokazala da ima kvalitete biti u samom veleslalomskom vrhu, žao nam je na kraju vidjeti deseto mjesto. Prilika je bila vrlo dobra, ali slabom drugom vožnjom Zrinka je bila među najlošijima koje su odskijale drugi 'lauf'. To je ono što je Zrinki nedostajalo i proteklih sezona - spajanje dvije vrhunske vožnje za pravi rezultat.

Puno se među hrvatskom skijaškom zajednicom razgovaralo o tome da Zrinka ima veliku želju napredovati u veleslalomu, pričao je o tome za Večernj list, primjerice, i najbolji hrvatski skijaš te specijalist za veleslalom, Filip Zubčić. Napredak u Zrinkinoj kvaliteti je itekako vidljiv, jedino ono što nedostaje kako bi deseta, sedma i šesta mjesta na kraju postala i postolja su spajanja dvije vožnje.

Iako su nam očekivanja nakon prve vožnje opravdano narasla, još jedan TOP 10 rezultat je zapravo dobar početak sezone za Zrinkinu "B" disciplinu. Dosad je njezin najbolji rezultat na ovom skijalištu bilo 14. mjesto, tako da je popravila svoj najbolji rezultat u Söldenu, skijalištu tradicionalno nezgodnim za hrvatske skijašice i skijaše. Naime, Sölden je jedno od rijetkih skijališta u kalendaru Svjetskog kupa na kojem Hrvatska još uvijek nema postolje u svojoj povijesti.

I dalje je za Zrinku najvažnija disciplina slalom, disciplina u kojoj brani Mali kristalni globus, a ta obrana za sjajnu Hrvaticu započinje za 20-ak dana, 15. studenog kad je na rasporedu prvi slalom sezone u finskom Leviju. Tu se itekako imamo pravo nadati ganjanju pobjede i postolja. Naprijed, Zrinka!