Znate li zašto Modrić naziva svojim sinom Brazilca kojeg je sinoć tješio?

Hrvatski nogometaši su u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je moćni Brazil pao za polufinale svjetskog prvenstva. Neymar je zabio za carioce u sudačkoj nadoknadi prvog produžetka, ali je vatrene u igru vratio Bruno Petković i poentirao u 117. minuti. Nakon toga se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke, a tamo smo opet bili uspješni i četvrti puta bili uspješni. U polufinalu katarskog Mundijala ćemo igrati protiv Argentine koja je izbacila Nizozemsku, također na penale.

I dok su svi hrvatski igrači bili u euforiji i slavili prolaz u ogromnoj ludnici, Luka Modrić je napravio potez za pamćenje i povijest. Luka je pokazao kakva je veličina, otišao je do brazilske reprezentacije, gdje je tješio Rodryga Goesa, suigrača iz madridskog Reala. Njemu je Dominik Livaković obranio prvi penal i usmjerio čitavo raspucavanje. Rodryga je već prije tješio i suigrač iz reprezentacije Neymar, a Modrić ih je obojicu zagrlio i utješio.

A Rodrygo i Modrić veliki su prijatelji iz Reala iako Brazilac ima 21 godinu, a Hrvat 37. Među njima se razvio tako dobar odnos da je dan drugo zovu "sine" i "oče".

– Po dolasku u Real mnogo mi je pomogao Modrić s kojim imam odnos kakav je između oca i sina. I ne samo to, moj otac ima 37 godina, a kada je to doznao Luka, našalio se sa mnom i rekao mi: "Bolje ti je da me poštuješ s obzirom na to da sam dovoljno star da ti budem otac." Od tada ja njega zovem tata, a on mene sine – rekao je Rodrygo jednom prilikom.

Modrić je u Real stigao još 2012. godine i unatoč godinama jedan je od ključnih igrača kraljevskog kluba. Rodrygo je na Santigao Bernabeu od 2019. godine.

>> Pogledajte galeriju s utakmice