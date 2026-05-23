Protivnik Hrvatske na SP-u pao bez ispaljenog metka: Vratar im poklonio gol u 2. minuti

Nogometaši Gane, koji će na Svjetskom prvenstvu zaigrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Panamom, doživjeli su neugodan poraz u prijateljskom susretu protiv Meksika. Na stadionu Cuauhtemoc u Puebli domaćin je slavio s 2:0, a susret je praktički bio odlučen već u uvodnim minutama. Gana je katastrofalno ušla u utakmicu, a za rani šok pobrinuo se njihov vratar Benjamin Asare. Već u drugoj minuti, umjesto da ispuca loptu daleko od svog gola, Asare ju je doslovno dodao u noge meksičkom veznjaku Brianu Gutiérrezu, koji takav poklon nije propustio. Preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio je za vodstvo Meksika od 1:0 i tako usmjerio tijek cijelog dvoboja. Zanimljivo je da stadion nije bio rasprodan, dijelom zbog FIFA-ine kazne Meksiku zbog homofobnih povika navijača na ranijim utakmicama.

Rani pogodak dao je krila Meksikancima koji su u potpunosti dominirali prvim poluvremenom. Gana se mučila s organizacijom napada i jedva je prelazila na polovicu domaćina, dok su se prilike pred njihovim golom redale. Mladi napadač Gil Mora bio je blizu pogotka kada je zatresao vratnicu, a mrežu je kasnije pogodio i Alexis Vega, no njegov gol glavom ispravno je poništen zbog zaleđa. Igrači Gane djelovali su nepovezano i nesigurno u obrani, što je domaćoj momčadi otvaralo mnogo prostora za brze tranzicije i opasne situacije. Bilo je očito da afrička selekcija igra u grču, bez pravog odgovora na agresivnost i tehničku potkovanost meksičkih nogometaša, koji su s lakoćom kontrolirali posjed i ritam igre, ne dopuštajući suparniku da se razmaše.

Najbolje razdoblje igre za Ganu stiglo je početkom drugog dijela. Gosti su zaigrali s više energije, podigli su ritam i uspjeli stvoriti nekoliko opasnih situacija pred meksičkim vratima. U tim trenucima natjerali su domaćeg vratara na nekoliko intervencija i čak pogodili gredu, nagovijestivši da bi se mogli vratiti u utakmicu. Međutim, taj nalet bio je kratkog vijeka. Taman kada se činilo da bi Gana mogla doći do izjednačenja, uslijedila je brza i nemilosrdna kazna. U 54. minuti Meksiko je izveo školski primjer kontranapada koji je preciznim udarcem za konačnih 2:0 završio napadač Guillermo Martínez. Taj je pogodak u potpunosti slomio moral gostujuće momčadi i riješio pitanje pobjednika, a Meksiko je ovom pobjedom produžio svoj niz neporaženosti na šest utakmica.

Iako je poraz uvjerljiv, treba ga promatrati u širem kontekstu. Ovo je bio debi za novog izbornika Gane, iskusnog Portugalca Carlosa Queiroza, a kako se utakmica igrala izvan službenog FIFA-inog termina, nije mogao računati na svoje najjače adute iz europskih klubova. Priliku su tako dobili igrači iz šireg kadra, većinom iz domaće lige i mlađih uzrasta, kojima je ovaj susret poslužio kao svojevrsna audicija za konačni popis putnika na Mundijal. Unatoč tome, evidentni problemi u organizaciji igre i velika nesigurnost u zadnjoj liniji podaci su koje će i stručni stožer hrvatske reprezentacije zasigurno pažljivo analizirati uoči međusobnog dvoboja.