VIDEO Potez Novaka Đokovića pred Roland Garros obišao je svijet, zavladao je totalni muk

Dok su novinari pripremali pitanja o formi i tenzijama koje potresaju teniski svijet, Novak Đoković dočekan je na posve drugačiji način. Organizatori Roland Garrosa priredili su mu iznenađenje za 39. rođendan, koji je proslavio u Parizu. Uz rođendansku pjesmu, pred njega je stigla torta, a on je u dobrom raspoloženju preuzeo ulogu dirigenta, puhao svjećice te prvi komad simbolično predao direktorici turnira Amélie Mauresmo. Njegov humor dosegnuo je vrhunac kada je, primajući poklon od predsjednika Teniskog saveza Francuske, Gillesa Morettona, duhovito dobacio: "Vau, pehar je stigao dva tjedna ranije", aludirajući na trofej namijenjen pobjedniku.

Na press-konferenciji prije meča prvog kola jednom je novinaru zazvono mobitel, a Đokovića to nije nimalo zasmetalo u izlaganju. Iako, zavladao je muk kad se začula zvonjava. No, Novak je nakon kratkog intervala rekao: "Ne mogu komentirati nešto čiji dio nisam bio... Mogu se ja javiti!. Vjerojatno je zbog mog rođendana“, našalio se Đoković i tako momentalno razbio početnu nelagodu prisutnih.

Ipak, iza slavljeničkog osmijeha krije se sezona puna izazova. Đoković je otvoreno priznao da njegova priprema za Pariz nije bila idealna, naglasivši ograničen broj mečeva na zemlji i stalnu borbu s fizičkim problemima. "Ne sjećam se kada sam posljednji put imao pripremu bez nekih fizičkih problema. Uvijek je nešto tu prisutno. To je nova realnost s kojom se moram nositi", iskreno je poručio, dajući do znanja da put do novog Grand Slam naslova neće biti nimalo lak.

Atmosfera u Parizu dodatno je opterećena pričama o mogućem bojkotu medija od strane nekih igrača. Đoković se i na to osvrnuo, pojasnivši kako nije bio dio tih razgovora, ali je istaknuo da razumije stav svojih kolega te da je uvijek bio na njihovoj strani. Njegov diplomatski, ali čvrst stav, zajedno s opuštenim pristupom, pretvorio je potencijalno neugodnu situaciju u demonstraciju vodstva. Stabilnost traži i u svom timu, okružen poznatim licima koja ga razumiju, što je ključno dok pokušava pronaći optimalnu formu u tranzicijskom periodu karijere.

Unatoč svemu, glad za uspjehom ostaje neupitna. Svoj pohod na novi Grand Slam, kojim ujedno postavlja rekord po broju nastupa na najvećim turnirima, započinje protiv Francuza Giovannija Mpetshija Perricarda, odlučan da pokaže da i u 39. godini pripada samom vrhu.