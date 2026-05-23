SLUŽBENO JE

Dugogodišnji Modrićevi suigrači odlaze iz Reala, obojica zbog istog razloga

LaLiga - Real Madrid v Real Oviedo
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
23.05.2026.
u 11:16

Realovi braniči Dani Carvajal (34) i David Alaba (33) napustit će klub nakon večerašnje utakmice s Athletic Bilbaom, izvijestila je drugoplasirana momčad španjolskog prvenstva

Obojici nogometaša ugovor istječe 30. lipnja te neće biti produžen. "Dogovorili smo se s našim kapetan Danijem Carvajalom da zaključimo jedno prekrasno poglavlje  na kraju tekuće sezone", priopćio je Real Madrid.

Desni bek Carvajal je za Real Madrid odigrao 450 utakmica i zabio 12 golova. Donedavni španjolski reprezentativac je s "Kraljevskim klubom" osvojio 27 trofeja, a više ih ima samo klupski rekorder Luka Modrić koji je prije godinu dana otišao u Milan nakon 28 podignutih pehara.

Kapetan austrijske reprezentacije David Alaba također će se oprostiti pred publikom na stadionu Santiago Bernabeu u utakmici s Athleticom, u posljednjem kolu španjolskog prvenstva. Stoper je u Real Madrid bio došao u ljeto 2021. kao slobodan igrač iz Bayerna te je nastupio 131 put uz šest osvojenih trofeja, od čega dvije Lige prvaka.

"Zahvalni smo mu što je bio dio momčadi koja je obilježila jedno od najuspješnijih razdoblja u našoj povijesti", priopćio je klub.

Real Madrid ove sezone nije uspio osvojiti niti jedan trofej. Njegovi igrači su posljednji pehar podigli u prosincu 2024. osvojivši Internacionalni kup. Zasad je nepoznato gdje će karijeru nastaviti Carvajal i Alaba.
Ključne riječi
Real Madrid David Alaba Dani Carvajal

