Zlatni dečko HNL-a okrenuo leđa Dinamu! Evo zašto je odbio transfer života

Adriano Jagušić (19), mlada zvijezda Slaven Belupa i jedan od najperspektivnijih nogometaša HNL-a, bio je na korak do Dinama. Interes "modrih" bio je konkretan, a i sam igrač bio je počašćen pozivom najtrofejnijeg hrvatskog kluba. Ipak, odlučio je reći ne.

Njegova kvaliteta nije prošla nezapaženo ni među kolegama i trenerima. U prošloj sezoni skupio je 35 nastupa, postigao sedam golova i upisao tri asistencije za Slaven Belupo, potvrđujući status iznimnog talenta s puno prostora za razvoj.

No, unatoč svemu, odbio je ponudu Dinama. "Iskreno, nisam previše unutra što se toga tiče, nije to moj posao. Dobivam informacije iz medija i od mog menadžera, on se time bavi. Ja sam igrač Slavena Belupa i na to sam maksimalno fokusiran. Imam 30-ak seniorskih utakmica, trebam mi još minimalno 20 da sve pohvatam kako treba. Iako je lijepo kad se pojavi takav interes, u ovom ću se trenutku bolje razvijati ovdje. Ponekad treba poslušati i unutarnji glas, odnosno ono što ti govori intuicija, i vjerujem da u tom pogledu nisam pogriješio, da će biti vremena za sve", rekao je Jagušić za Sportske novosti.