Zlatna srednjoškolka Sara i brončana buduća vrtićka teta Ema

Sa Svjetskog prvenstva za mlađe uzraste održanog u turskoj Konyji, hrvatska karataška reprezentacija vratila se sa dvije medalje. Petnaestogodišnja Sesvećanka Sara Tomić stigla je kući kao svjetska kadetska prvakinja u kategoriji preko 54 kilograma dok je 18-godišnja Ema Sgardelli u svoj riječki klub Champion donijela svjetsku mlađeseniorsku broncu osvojenu u težinskoj skupini do 54 kilograma.

No, vratila se hrvatska delegacija s još jednim "trofejem" a to je izbor predsjednika Hrvatskog karate saveza Davora Cipeka za člana direktorija Svjetskog karate saveza i pomoćnika glavnog tajnika WKF-a Toshihise Nagure. A to je aktualnom glavnom tajniku Europskog karate saveza vrlo ozbiljna dodatna obveza.

- To da je pored tolikih interesa i lobiranja predsjednik našeg Saveza izabran u Izvršni odbor WKF-a s najvećim brojem glasova svojevrsno je čudo. Evo vam primjera, jedan Turčin, čovjek iz zemlje od 85 milijuna stanovnika, kandidirao se za predsjednika na koncu nije izabran niti u direktorij - komentirao je direktor reprezentacije Ante Čutura sretan što je s ove dvije medalje potvrđen uspjeh s prethodnog mlađeuzrasnog Svjetskog prvenstva održanog 2019. kada su osvojene mlađesinorska zlatna medalja (Lucija Lesjak) i kadetska bronca (Laura Lisac).

Ovaj put svjetskom prvakinjom postala je članica Hercegovine Zagreb Sara Tomić za koju nam klupski treneri (Danijel i Mario Vučić, Stjepan Bešenić i Boris Vujičić) kažu da je izniman talent. Dakako, da nije tako ne bi zacijelo mogla postati ni svjetskom kadetskom prvakinjom no uvjeravaju nas njeni treneri da je ovo materijal za najveće svjetske domete u seniorskom karateu.

- Nakon pobjede u polufinalu, na diskvalifikaciju protivnice, bila sam uvjerena da ću biti zlatna. Sabrala sam se, složili smo taktiku po kojoj sam ubola jedan bod i sačuvala tu prednost - kazala je Sara koja je napadački tip karatašice.

A kao takva ona ne željala svaku borbu dobiti sa maksimalnih 8:0 no njeni treneri radili su s njom na taktikama čuvanja stečene prednosti i u tome su, očito, uspjeli.

- Kao klinka rado sam gledala našu klupsku legendu, europsku prvakinju, Mašu Martinović no karate sam počela trenirati zbog mog starijeg brata Tonija. A ovu sam medalju posvetila mlađem bratu Petru kojem je danas šesti rođendan - kazala nam je ova učenica prvog razreda zagrebačke Sportske gimnazije koju je u njenim Sesvetama dočekala cijela njena ulica.

- Itekako sam zahvalna i mojim roditeljima Marinku i Magdaleni zbog sve podrške i izdvojenog vremena za moje svakodnevne transfere na trening u moj zagrebački klub.

A Sara je karate počela trenirati u Bushidu da bi, prije dvije godine, preselila u Hercegovinu Zagreb, klub koji tradicionalno producira medaljaše i koji se može pohvaliti sa čak osam ovogodišnjih medalja na velikim natjecanjima. A najpoznatiji članovi ovog kluba su braća Kvesić, aktualni europski prvak Anđelo i bivši svjetski prvak Ivan, i to je svakako poticajno okruženje za talenta poput Sare koja je ove godine osvojila i europsku kadetsku broncu.

U takvom okruženju stasava i studentica prve godine Učiteljskog fakulteta u Rijeci Ema Sgardelli koja nam je izdiktirala imena onih kojima se obvezno mora zahvaliti. A pored njene trenerice Ivane Bebek Bašić, koja joj je ujedno i izbornica, to su još i bivši reprezentativci Rene Pernuš i Neven Martić te Zoran Konewski i Dejan Aleksić.

- Ne smijem zaboraviti ni mog kondicijskog trenera Fedora Kulušića jer i on je dio našeg tima.

A zadovoljna izbornica Ivana naglasila je pak još dva imena.

- Rekla bih da smo na ovom SP-u bili uspješniji nego na prošlom jer smo ovaj put imali četiri polufinala a Maks Fajerbach i Karlo Panić ovaj put nisu uspjeli osvojiti odličje ali su izborili sjajno peto mjesto.

I u Eminu je slučaju stariji brat (Riccardo) bio razlogom izbora karatea kao sporta s kojim će se baviti. Nakon srebra osvojenog na mlađeseniorskom Prvenstvu Europe, za talentiranu Riječanku ovo je bilo drugo odličje. Vjerujemo ne i posljednje.

- Prva sam godina Učiteljskog fakulteta, jer želim biti teta u vrtiću, a karateom ću se baviti dok god mi to bude zadovoljstvo a nadam se da će to još dugo potrajati.