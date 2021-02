Zlatku Saračeviću pozlilo nakon utakmice, sumnja se na srčani udar

U najvećem derbiju hrvatskog ženskog rukometa Podravka Vegeta je u Koprivnici pobijedila Lokomotivu sa 32-29 i napravila veliki korak prema novom naslovu prvakinja.

Za Podravku je to bila 12 pobjeda u isto toliko susreta, dok je Lokomotiva doživjela drugi poraz ove sezone uz 12 pobjeda.

Lokomotiva je bolje otvorila susret. "Lokosice" su u šestoj minuti povele s dva gola razlike (4-2). Podravka je okrenula rezultat u svoju korist (7-6), a potom stigla i do +3 (12-9). Ipak, na poluvrijeme se otišlo sa 17-16 za ekipu Zlatka Saračevića.

Nažalost, nakon utakmice Saračeviću je pozlilo, a sumnja se na srčani udar, pišu Sportske novosti. Nastala je prava drama i hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu u Koprivnici.

Podravka je s dva pogotka na početku drugog dijela ponovo otišla na plus tri. Međutim, Lokomotiva je u 36. minuti uspjela izjednačiti na 19-19, a zatim su djevojke Nenada Šoštarića s dva uzastopna gola stigle do vodstva 21-19.

No, domaće igračice su pronašle izlaz iz mini krize i u nastavku susreta zaigrale su daleko bolje. Podravka je na ulazu u zadnjih 10 minuta imala dva gola viška, a u 54. minuti ima velikih plus četiri (29-25). Do kraja susreta domaće igračice su bez većih poteškoća održale prednost i na koncu zasluženo slavile.

S deset pogodaka Lamprini Tsakalou bila je najbolja u redovima Podravke, dok je Azenaide Carlos dodala šest golova. Larissa Kalus sa 11 golova bila je najefikasnija kod Lokomotive.

Na ljestvici vodi Lokomotiva koja je u 14 susreta sakupila 24 boda, koliko ima i Podravka Vegeta, ali uz dva susreta manje. Trećeplasirana ekipa Umaga također, ima 24 boda iz 14 odigranih susreta.