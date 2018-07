Dalić otkrio što je rekao Modriću i poslao poruku koja će oduševiti navijače

Hrvatska je nakon velike drame i jedanaesteraca izbacila Dansku i izborila četvrtfinale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji.

- Sretna drama, ali smo zaslužili. Bilo je teško kad smo promašili penal, bilo je teško za gledati, a kamoli za igrati. Borbena utakmica, ali smo zasluženo pobijedili - rekao je izbornik Zlatko Dalić i dodao:

- Znali smo kako će Danska igrati, ali se nismo najbolje snašli. Pokazali smo karakter i izvukli utakmicu. Napravili smo još jedan korak i idemo dalje.

U četvrtfinalu idemo na Rusiju.

- Sada ćemo se malo odmoriti, a onda pripremiti za Rusiju. Nismo došli ovdje samo proći skupinu, nego napraviti velike stvari. Neka navijači uživaju, ovo je pobjeda za sve vas.

Dalić je nakon toga optimistično najavio:

- Mislim da nakon ovoga možemo puno više. Bilo je straha da nam se promašaji ne osvete. Hvala dragom Bogu, ali sreća prati hrabre. Ne mogu reći da je to bila sjajna utakmica. Bila je to rovovska bitka i taktička borba. Ali, više ne trebamo to gledati, prošli smo među osam.

Otkrio je i što je rekao Modriću koji je promašio jedanaesterac u 117. minuti.

- Rekao sam mu da ne padne, rekao sam mu "Luka, dat ćeš ga sada". Previše smo se borili da bismo sada pali.