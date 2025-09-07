Naši Portali
U VOŽNJI PAPAMOBILOM

Mala nezgoda u Vatikanu: Papa slučajno udario kamermana, pa se ispričao

papa Lav
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Darko Vlahović;Ružica Aščić/Hina
07.09.2025.
u 23:05

Poglavar Katoličke crkve pokušao je uhvatiti objekt koji mu je netko bacio iz gomile

Papa Lav XIV. ispričao se nakon što je slučajno udario kamermana dok se u nedjelju vozio Trgom svetog Petra u papamobilu.

69-godišnji poglavar Katoličke crkve pokušao je uhvatiti objekt koji mu je netko bacio iz gomile. Posegnuo je unatrag izravno u kameru, zbog čega je službeni kamerman nakratko izgubio ravnotežu u stražnjem dijelu vozila. Lav se okrenuo i s osmijehom ispričao, rekavši "Scusa", talijanski za "oprostite"

Kad putuje u svome papamobilu, promatrači mu često bacaju predmete koji uključuju plišane igračke ili zastave različitih zemalja. Vožnja Trgom svetog Petra obično se prenosi uživo putem interneta, a kamerman tim ciljem prati papu. U nedjelju, poglavar 1.4 milijarde katolika diljem svijeta kanonizirao je pokojnog talijanskog tinejdžera Carla Acutisa, koji je umro 2006. godine u dobi od 15 godina.
Vatikan papa Lav XIV.

