Ibrahimović 'poludio' nakon otkaza Bobanu, mediji se raspisali o njegovom potezu!

Milan je nedavno Zvonimiru Bobanu uručio otkaz uz objašnjenje da mora otići zbog komentara koje je dao u intervjuu za Gazzettu dello Sport.

– Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistina, ali činjenica da govorimo o tome svakako nije dobra. Razočaravajuće je što se sve događa u trenucima dok momčad napreduje i kada se vidi naporan rad trenera Piolija. Napraviti to bez upozorenja potez je bez poštovanja i elegancije, to nije Milanov način, barem ne ono čega se mi sjećamo – rekao je tada vidno zgroženi Boban koji je tada oštro kritizirao šefa Ivana Gazidisa zato što mu je ovaj dogovarao dovođenje njemačkog maga Ralfa Rangnicka.

Milan mu je uručio otkaz, no ta bi odluka mogla pokrenuti lavinu nezadovoljstva u klubu koji je nekad bio u vrhu europskog nogometa.

Za Bobanom bi na ljeto mogla otići još jedna legenda, Paolo Maldini, a sve ovo prouzrokovalo je nezadovoljstvo u svlačionici Milana i kod navijača. Posebno je revoltiran Zlatan Ibrahimović koji je stao u obranu bivšeg kapetana hrvatske reprezentacije.

Naime, upravo je Boban bio zaslužan za dolazak švedskog napadača u Milan pa je Ibrahimovića pogodio ovakav rasplet događaja. Osim toga, Hrvat je inzistirao da se Ibrahimoviću produlji ugovor dok je predsjednik luba Ivan Gazidis to odbio.

Talijanski mediji navode da je na treningu uoči utakmice s Genovom izbio sukob među igračima gdje je najnervozniji bio Šveđanin. Pišu i da su Boban i Ibrahimović imali sjajan odnos.

Talijani navode da je Ibrahimović zatražio sastanak s predsjednikom Ivanom Gazdisem, no da će Šveđanin teško ostati u klubu nakon ljeta do kada mu traje posudba.