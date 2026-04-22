Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LEGENDARNI NOGOMETAŠ

Zlatan Ibrahimović majci kupio stan na našoj obali: Ono što je rekao oduševit će cijelu Hrvatsku

Zlatan Ibrahimović / Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.04.2026.
u 12:15

– Moja je majka danas spokojna i njena sreća i mene čini sretnim. Na licu i rukama možeš joj pročitati koliko se naradila. Ustajala je u četiri ujutro i odlazila na posao, vraćala se popodne i vodila računa o petero djece. Imala je dva muža Balkanca koji su pili i bili joj više na teret nego od pomoći

Zlatan Ibrahimović, jedan od najpopularnijih nogometaša u proteklih 20-ak godina, svojedobno je 2022. godine izdao svoju autobiografiju pod nazivom "Adrenalin". U njoj spominje majku Jurku Gravić kojoj nije bilo lagano jer je živjela s dva muža alkoholičara, a istodobno se morala brinuti o djeci. 

- Majci sam kupio stan u Hrvatskoj, blizu Pagu da bude bliže sestrama. Želimo joj poslati Maxija i Vincenta, same, bez mame i tate. Trebaju se naučiti samostalnosti. Želim da neko vrijeme provedu u Hrvatskoj s bakom, koja ih može štošta naučiti - napisao je Ibrahimović.

- Moja je majka danas spokojna i njena sreća i mene čini sretnim. Na licu i rukama možeš joj pročitati koliko se naradila u životu. Ustajala je u četiri ujutro i odlazila na posao, vraćala se popodne i vodila računa o petero djece. Imala je dva muža Balkanca koji su pili i bili joj više na teret nego od pomoći.

Zlatanova majka Jurka Gravić rođena je u selu Prkos, u zadarskom zaleđu, pokraj Škabrnje (kraj odmorišta Nadin na autocesti A1), a njegova oca upoznala je u Švedskoj, kamo su oboje emigrirali. Šefik je iz rodne Bijeljine u Švedsku stigao 1977. godine, a četiri godine poslije rodio se Zlatan.

Majka je za život zarađivala kao čistačica, a obiteljske prilike kvario je teški očev alkoholizam. Rastali su se kada je Zlatan imao dvije godine. Odrastao je u Rosengårdu, dijelu Malmöa poznatom kao geto, kvart doseljenika. Živio je u kaosu, na mjestu gdje su tučnjave bile svakidašnjica. A on se tukao i krao: bicikle, slatkiše, automobile...

– Kad bih nešto trebao, ne bih otišao u trgovinu i to kupio, nego bih otišao u prodavaonicu i to ukrao – ispričao je svojedobno stasiti nogometaš (195 cm) u intervjuu za BBC. No, i kad je imao novca za trgovinu, nije bilo lako. Poznata je priča kako je kupovao krevet s ocem Šefikom. Jedva su novac skupili za krevet mališanu koji je rastao, no nisu više imali za dostavu. Pa su otac Šefik i mali Zlatan nosili krevet po ulicama Malmöa.

U svojoj ranije objavljenoj autobiografiji "Ja sam Zlatan" ispričao je kako mu je baka poginula u bombardiranju Lijepe Naše.

- Rat je bio čudna stvar. Nisam znao ništa o njemu. Nije mi bilo jasno zbog čega su mama i sestra obučene u crninu. To je bilo zbog bake koja je poginula u jednom bombardiranju u Hrvatskoj. Svi su bili tužni osim mene, mene nije bilo briga je li neko Srbin ili Bošnjak ili što već - napisao je Zlatan u svojoj prvoj autobiografiji.

Ključne riječi
Jurka Gravić nogomet Pag Hrvatska Zlatan Ibrahimović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!