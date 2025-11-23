Naši Portali
ZAVRŠETAK 14. KOLA

Zimska idila u HNL-u: Gorica na zaleđenom terenu pobijedila Istru (1:0)

Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
23.11.2025.
u 20:18

U posljednjem susretu 14. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Gorica je pobijedila Istru 1961 sa 1-0

Pogodak odluke zabio je Jurica Pršir u 36. minuti. Nakon skromnih pola sata igre domaćin je poveo u 36. minuti. Pozo je nakon sjajnog solo prodora lijepo uposlio Pršira koji je u šesnaestercu pobjegao svom čuvaru i sjajno pogodio u bliži kut vratara Kolića. Bio je to njegov četvrti gol ove sezone.

U posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je bio vrlo blizu drugog gola. Pršir je ubacio iz slobodnog udarca, Perić je pucao glavom, a vratar Istre Kolić je fantastično obranio. U 59. minuti Gorica je imala novu priliku, ali je Pršir pogodio vratnicu.

Prvu pravu priliku Puljani su imali u 71. minuti. Lawal je primio loptu na drugoj stativi i pucao, Matijaš je odlično obranio, lopta se odbila do Nasraouiju koji je nečuvan na nekih sedam metara pucao pored gola.

Veliku priliku gosti su imali i u 89. minuti. Prevljak je bio u odličnoj situaciji, ali je njegov udarac blokirao Filipović. Gorica je ovom pobjedom napredovala za dva mjesta, sada je šesta sa 18 bodova, jednim manje od Istre 1961.
Ključne riječi
HNL Istra 1961 Gorica

Kupnja