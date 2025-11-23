Zimska idila u HNL-u: Gorica na zaleđenom terenu pobijedila Istru (1:0)

Pogodak odluke zabio je Jurica Pršir u 36. minuti. Nakon skromnih pola sata igre domaćin je poveo u 36. minuti. Pozo je nakon sjajnog solo prodora lijepo uposlio Pršira koji je u šesnaestercu pobjegao svom čuvaru i sjajno pogodio u bliži kut vratara Kolića. Bio je to njegov četvrti gol ove sezone.

U posljednjim trenucima prvog dijela domaćin je bio vrlo blizu drugog gola. Pršir je ubacio iz slobodnog udarca, Perić je pucao glavom, a vratar Istre Kolić je fantastično obranio. U 59. minuti Gorica je imala novu priliku, ali je Pršir pogodio vratnicu.

Prvu pravu priliku Puljani su imali u 71. minuti. Lawal je primio loptu na drugoj stativi i pucao, Matijaš je odlično obranio, lopta se odbila do Nasraouiju koji je nečuvan na nekih sedam metara pucao pored gola.

Veliku priliku gosti su imali i u 89. minuti. Prevljak je bio u odličnoj situaciji, ali je njegov udarac blokirao Filipović. Gorica je ovom pobjedom napredovala za dva mjesta, sada je šesta sa 18 bodova, jednim manje od Istre 1961.