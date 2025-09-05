Zgodna Kolumbijka uništila legendarnog Ikera Casillasa: 'On je starac koji se ne tušira'

"Do današnjeg dana on je opsjednut sa mnom i želi me povrijediti", započela je Pantoja svoju ispovijest, optužujući Casillasa za uznemiravanje. Tvrdi da je situacija eskalirala do te mjere da ga je morala blokirati na popularnim platformama, no on je pronašao druge načine da je kontaktira. "Blokirala sam ga na WhatsAppu i Instagramu, a on mi je poslao poruku na TikToku. Imam snimke zaslona kao dokaz", poručila je, dodavši kako on sada prati ljude iz njezine okoline kako bi privukao njezinu pažnju.

Prema njezinim riječima, njihov odnos trajao je tri godine, a Casillas je navodno bio toliko zaluđen da je putovao u Kolumbiju samo kako bi je vidio. Iako priznaje da su se nekoliko puta poljubili, tvrdi da je odbila intimnost zbog, kako je navela, "higijenskih razloga". Svojim je izjavama ostavila javnost bez teksta, a najviše je odjeknula ona najbrutalnija. "Ne želim da zvuči okrutno, ali on je 44-godišnji muškarac koji se ne tušira svaki dan", izjavila je Pantoja.

Chica latina estalla luego de que el exarquero Iker Casillas negó una relación con ella.https://t.co/wy5SDlhC7N — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) August 13, 2025

S druge strane, legendarni vratar oštro demantira romantičnu povezanost s Pantojom. Casillas tvrdi da su se sreli nakratko u Cartageni radi fotografiranja te je izrazio frustraciju zbog medijske pažnje. "Samac sam četiri godine. Dobro se zabavljaš. Netko priča o tebi i tri tjedna si u medijima. Zar nema više budala za izvući? Postojim samo ja", napisao je na društvenim mrežama, jasno dajući do znanja što misli o cijeloj situaciji.

Nakon što je Casillas sve porekao, Pantoja je uzvratila udarac objavljujući zajedničke fotografije kao dokaz njihove veze. Objasnila je i zašto smatra da je bivši nogometaš želi povrijediti. "Došlo je do napada na mene, a on je stao na stranu mog napadača, bez da je saslušao moju verziju. Neće me ušutkati svojim imidžem", poručila je. Njegov privatni život, pod lupom javnosti još od razvoda od Sare Carbonero, turbulentniji je no ikad.