Želja nam je sve naše olimpijce cijepiti najkasnije u svibnju

Zajedno s izabranicima Veljka Mršića i njegovim pomoćnicima, u Tursku je putovao i prim. dr. med. Miran Martinac, stalni član stožera hrvatske košarkaške reprezentacije. Kao predsjednik zdravstvene komisije Hrvatskog košarkaškog saveza, dr. Martinac je zadovoljan kako Svjetski košarkaški savez provodi kvalifikacije za Eurobasket 2022. A to se radi kroz balone od kojih se i drugi, u našoj skupini, održao u Istanbulu.

– Prvi Istanbul funkcionirao je savršeno. Poučena dobrim iskustvima NBA lige iz balona za završnicu sezone, Fiba je prekopirala ono što je bilo potrebno, što se ne može izbjeći, a s ostalim se prilagodila situaciji. Četiri reprezentacije i prateće osoblje bile su u jednom hotelu i svi su otišli kući bez problema.

I Capak je član komisije

Koje su se protuepidemijske mjere primjenjivale tada?

– Svatko od igrača ili članova vodstva reprezentacije morao je biti sam u sobi, a svaka reprezentacija imala je posebnu prostoriju za objed. Temperatura se mjerila kod ulaza, nisi mogao nikamo izvan hotela, a bogme niti ikamo izvan dvorane. I to je bilo dovoljno za taj put.

Što se promijenilo za ovaj balon, tri mjeseca poslije?

Osluškujući što se događa i što smo sve o koronavirusu naučili, Fiba se sada odlučila na drugu varijantu. Umjesto dva testiranja uoči puta i testiranja na odredištu po dolasku, sada smo imali vađenje antitijela jer je dosta igrača već preboljelo COVID-19 i oni koji su ih imali nisu morali imati negativan PCR test. Dakako, nisu se tražila antitijela samo kvalitativno nego i kvantitativno i oni koji su ih imali u dovoljnoj mjeri nisu se morali testirati u Hrvatskoj radi balona, ali jesu jednom radi ulaska u zrakoplov za Istanbul. Testirati smo se svi morali i uoči povratka jer nam je za ulazak u avion i potom u Hrvatsku trebao negativan PCR test. Testirao sam se i ja bez obzira na to što sam se kao zdravstveni radnik cijepio u svojoj bolnici i bio jedini cijepljeni sudionik ovog balona.

Kad smo već kod cijepljenja, što je s hrvatskim olimpijcima? Trebaju li oni biti u nekom sloju prioriteta za cijepljenje? Izrael je cijepio već više od pola svojih olimpijaca, Mađarska također to radi intenzivno, a krenula je i Litva. Dr. Martinac je ujedno i predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora pa je mjerodavan i o tome govoriti.

U HOO-u smo o tome razgovarali pri čemu je nazočan bio i docent Capak koji je, kao glavni hrvatski epidemiolog, ujedno i član naše Zdravstvene komisije otkako se koronavirus pojavio.

Nastojat ćemo cijepiti sve kvalificirane olimpijce i one koji za to još uvijek imaju izgleda. No, za to cijepljenje još ima vremena, a i ne treba biti prerano jer ne znamo koliko taj imunitet traje. Ja se nadam da bismo sve olimpijce i olimpijske kandidate mogli cijepiti do sredine svibnja. Naravno, uz neku vrstu uredbe o tome da ne bi netko prigovarao kako se sportaši cijepe preko reda.

U vrlo neugodnoj situaciji bili su hrvatski vaterpolisti. Bili su nominalno najjača momčad olimpijskih kvalifikacija u Rotterdamu, a prijetila im je opasnost da ih s Olimpijskih igara eliminira jedan rigidni administrativni propis.

– Bio sam upućen u tu situaciju iz razgovora s liječnikom vaterpolske reprezentacije dr. Pivalicom i izbornikom Tucakom. Svjetski vaterpolski čelnici donijeli su administrativnu odluku o nečemu što je pitanje zdravog razuma. No, to je možda preteška riječ jer je to pitanje susretljivosti u razmišljaju. Pa mora se poštivati situacija, a ona nije kao nekad. Doista ne bi bilo u redu diskvalificirati momčad koja se pošteno pripremala radi tri pozitivne osobe u timu.

Čekaju se jasni kriteriji

Čini se da su drugi svjetski savezi ekipnih sportova to bolje riješili.

– To su najbolje riješili UEFA i FIFA, no to je možda zato što se nogomet igra vani. No, i u košarci je odlučeno koliko možeš imati zaraženih igrača, ali i onih zdravih, a da ipak možeš odigrati utakmicu.

S obzirom na novi, mutirani soj koronavirusa koji se svijetom brže širi, nitko ovog časa ne može jamčiti da će se lani odgođene Olimpijske igre održati ove godine.

– Čekaju se još jasni kriteriji. Predsjednik MOO-a Thomas Bach naglašava da cijepljenje neće biti uvjet za nastup na Olimpijskim igrama, a postoje i druga razmišljanja, ona koja dolaze iz zemlje domaćina, koja kažu da će svi morati biti cijepljeni. Igre se mogu održati uz dosta protuepidemijskih mjera, bez publike, bez napuštanja sela i slično, a ja se osobno zalažem da se svi hrvatski, ali i svjetski sportaši, cijepe jer tako je ipak najsigurnije.